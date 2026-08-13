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Ainda sem reforços e com desfalques, Vasco define escalação para enfrentar o Olimpia

David, Saldivia e Nuno Moreira serão titulares no duelo pela Sul-Americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 17:41
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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia. Cruz-Maltino inicia sua busca por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário. O Gigante da Colina ainda não pode contar com reforços, Santiago Sosa e Facundo Colidio, que não foram inscritos nesta fase da competição. Além disso, Brenner, Cuesta e Andrés Gómez desfalcam o Vasco por problemas físicos. Para os seus lugares, entram: David, Saldivia e Nuno Moreira, respectivamente.

➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Com isso, o treinador Pedro Emanuel escalou a seguinte equipe: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Nuno Moreira e David.

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Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Já o Olimpia, vai a campo com: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Esteban Castro, Bentaberry e Mateo Gamarra; Richard Sanchez, Sebastián Quintana e Edu Delmas; Fernando Cardozo, Braian Romero e Romeo Benítez

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)

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