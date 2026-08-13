Ainda sem reforços e com desfalques, Vasco define escalação para enfrentar o Olimpia
David, Saldivia e Nuno Moreira serão titulares no duelo pela Sul-Americana
O Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia. Cruz-Maltino inicia sua busca por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário. O Gigante da Colina ainda não pode contar com reforços, Santiago Sosa e Facundo Colidio, que não foram inscritos nesta fase da competição. Além disso, Brenner, Cuesta e Andrés Gómez desfalcam o Vasco por problemas físicos. Para os seus lugares, entram: David, Saldivia e Nuno Moreira, respectivamente.
➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Com isso, o treinador Pedro Emanuel escalou a seguinte equipe: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Nuno Moreira e David.
➡️ Ex-diretores do Vasco usaram ingressos destinados a torcedores para camarote na Sapucaí
Já o Olimpia, vai a campo com: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Esteban Castro, Bentaberry e Mateo Gamarra; Richard Sanchez, Sebastián Quintana e Edu Delmas; Fernando Cardozo, Braian Romero e Romeo Benítez
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - IDA
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)
➡️ Fenerbahçe avança por Lukaku e pode destravar reforço para o Vasco
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exteriorHá 13 minutos
Vasco
'Bidou': Vasco ganha reforço para duelo contra o Santos pelo BrasileirãoHá 2 horas
Vasco
Ex-diretores do Vasco usaram ingressos destinados a torcedores para camarote na SapucaíHá 4 horas
Vasco
Venda de 90% da SAF do Vasco recebe sinal positivo; entendaHá 4 horas
Vasco
Bastidores: Colidio surpreende Pedro Emanuel nos primeiros treinos com o VascoHá 12 horas
Vasco
Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029Há 20 horas
Mais LANCE!