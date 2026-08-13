Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exterior

Campeão sub-20 pelo Brasil, Leandrinho projeta protagonismo nos Emirados

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 17:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Leandrinho, ex-Vasco, em treino pelo Sharjah, do Emirados Arabes Unidos
Nova etapa: adaptado ao futebol dos Emirados Árabes, o lateral-esquerdo Leandrinho projeta temporada de protagonismo no Sharjah (Foto: Divulgação)

Após passar pelo período de adaptação no futebol do Oriente Médio, o lateral-esquerdo Leandrinho está pronto para assumir um papel de destaque no Sharjah FC. Revelado pelas categorias de base do Vasco, o jovem de 21 anos vive os momentos finais de preparação para a abertura da UAE Pro League e projeta um ciclo vitorioso em sua primeira temporada iniciada do zero com a camisa do clube dos Emirados Árabes Unidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Leandrinho, ex-Vasco, em treino pelo Sharjah, do Emirados Arabes Unidos
Nova etapa: adaptado ao futebol dos Emirados Árabes, o lateral-esquerdo Leandrinho projeta temporada de protagonismo no Sharjah (Foto: Divulgação)

Contratado pela equipe em janeiro de 2026, Leandrinho vinha de uma dinâmica em que precisava responder rapidamente em campo, sem o tempo ideal de pré-temporada. Desta vez, o cenário é outro: além dos treinamentos intensos e dos amistosos preparatórios, o defensor manteve uma rotina física individual durante o período de férias para acelerar a busca pelo ritmo ideal.

continua após a publicidade

— Fizemos um período forte de preparação e chegamos com um bom nível físico e de jogo. Jogamos alguns amistosos preparatórios que nos trazem um pouco do ritmo de jogo de volta. Eu já cheguei bem, porque fiz um trabalho nas férias e isso me ajudou bastante na pré-temporada, a pegar o ritmo de novo rapidamente. Temos a abertura agora e espero que a gente possa fazer uma grande partida — destacou o brasileiro.

Bagagem internacional e ambição por troféus

Esta é a segunda experiência de Leandrinho no exterior. Antes de se transferir para os Emirados Árabes, o lateral atuou por empréstimo no Al-Shabab, da Arábia Saudita, ao longo de 2025. Pelo Vasco, clube em que estreou no profissional em 2024, ele disputou 26 jogos, marcou dois gols e distribuiu uma assistência. O bom desempenho na base e no time principal também o levou à Seleção Brasileira Sub-20, com a qual se sagrou campeão sul-americano e disputou a Copa do Mundo da categoria em 2025.

continua após a publicidade

Com bagagem e vivência internacional acumuladas, o ala enxerga a temporada 2026/27 como o momento ideal para deixar sua marca na história da equipe emiradense.

— Na temporada passada eu cheguei no meio e busquei me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar o time. Agora eu chego totalmente pronto e no início da temporada. A preparação foi muito boa, chegamos com boas condições, o Sharjah é um dos grandes clubes aqui do país, um time de muita história. Então vou para essa temporada juntamente com os meus companheiros com o objetivo de poder conquistar títulos e fazer história com a camisa do Sharjah — concluiu o jogador.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
troféu premier league

Futebol Internacional

Campeão da Premier League é colocado à venda após novo rebaixamento

Há 11 minutos
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Futebol Internacional

Brasileiros no futebol europeu: quem ganhou espaço e quem perdeu protagonismo

Há 12 minutos
Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli brilham na vitória do Arsenal

Futebol Internacional

Sem Lukaku, Napoli define ex-Palmeiras como grande sonho

Há 52 minutos
Jogadores do Manchester City comemoram gol

Futebol Internacional

Clube árabe chega a acordo com City para contratação de meio-campista

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo segurando uma bolsa em publicação no Instagram

Fora de Campo

Novo visual de Cristiano Ronaldo viraliza: 'Não é possível'

Há 1 hora
Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo

Futebol Internacional

Barcelona acerta venda de herói da Copa do Mundo para o PSG

Há 1 hora
Mais LANCE!
Jules Koundé - Barcelona x Real Madrid

Alvo de gigantes, Koundé nega saídas e decide ficar no Barcelona

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Gianni Infantino, presidente da Fifa

Sob pressão, Infantino recebe apoio de federações árabes

Pubil beijando a taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 2026

Atlético de Madrid nega proposta do Arsenal e crava futuro de joia

O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde

Bandeira da Colômbia sobre escombros provocados por terremoto

Conmebol fará doação para auxiliar vítimas do terremoto na Colômbia

Matheus Fortunato em apresentação pelo Portimonense

Clube português acerta contratação de jogador do Carioca A2

Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Ex-Vasco, Douglas Luiz pode ter encontrado espaço em gigante italiano

Jogadores do Barcelona em treino na pré-temporada

Barcelona busca manter domínio na Espanha e dar salto rumo à Europa

Momento em que Vini Jr acusa Prestianni de ter dito uma injúria racial após tapar a boca com a camisa em Benfica x Real Madrid

La Liga rejeita 'Lei Vini Jr' para inibir racismo na Espanha

Rodri comemora gol do Manchester City em goleada sobre o Exeter City, pela FA Cup

Manchester City recusa segunda oferta do Barcelona por Rodri

Gabriel Martinelli comemora gol pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Arsenal recebe proposta de R$ 270 milhões por Gabriel Martinelli