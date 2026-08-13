Ex-Vasco, Leandrinho mira títulos em 1ª temporada no exterior Campeão sub-20 pelo Brasil, Leandrinho projeta protagonismo nos Emirados

Após passar pelo período de adaptação no futebol do Oriente Médio, o lateral-esquerdo Leandrinho está pronto para assumir um papel de destaque no Sharjah FC. Revelado pelas categorias de base do Vasco, o jovem de 21 anos vive os momentos finais de preparação para a abertura da UAE Pro League e projeta um ciclo vitorioso em sua primeira temporada iniciada do zero com a camisa do clube dos Emirados Árabes Unidos.

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Nova etapa: adaptado ao futebol dos Emirados Árabes, o lateral-esquerdo Leandrinho projeta temporada de protagonismo no Sharjah (Foto: Divulgação)

Contratado pela equipe em janeiro de 2026, Leandrinho vinha de uma dinâmica em que precisava responder rapidamente em campo, sem o tempo ideal de pré-temporada. Desta vez, o cenário é outro: além dos treinamentos intensos e dos amistosos preparatórios, o defensor manteve uma rotina física individual durante o período de férias para acelerar a busca pelo ritmo ideal.

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— Fizemos um período forte de preparação e chegamos com um bom nível físico e de jogo. Jogamos alguns amistosos preparatórios que nos trazem um pouco do ritmo de jogo de volta. Eu já cheguei bem, porque fiz um trabalho nas férias e isso me ajudou bastante na pré-temporada, a pegar o ritmo de novo rapidamente. Temos a abertura agora e espero que a gente possa fazer uma grande partida — destacou o brasileiro.

Bagagem internacional e ambição por troféus

Esta é a segunda experiência de Leandrinho no exterior. Antes de se transferir para os Emirados Árabes, o lateral atuou por empréstimo no Al-Shabab, da Arábia Saudita, ao longo de 2025. Pelo Vasco, clube em que estreou no profissional em 2024, ele disputou 26 jogos, marcou dois gols e distribuiu uma assistência. O bom desempenho na base e no time principal também o levou à Seleção Brasileira Sub-20, com a qual se sagrou campeão sul-americano e disputou a Copa do Mundo da categoria em 2025.

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Com bagagem e vivência internacional acumuladas, o ala enxerga a temporada 2026/27 como o momento ideal para deixar sua marca na história da equipe emiradense.

— Na temporada passada eu cheguei no meio e busquei me adaptar o mais rápido possível para poder ajudar o time. Agora eu chego totalmente pronto e no início da temporada. A preparação foi muito boa, chegamos com boas condições, o Sharjah é um dos grandes clubes aqui do país, um time de muita história. Então vou para essa temporada juntamente com os meus companheiros com o objetivo de poder conquistar títulos e fazer história com a camisa do Sharjah — concluiu o jogador.

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