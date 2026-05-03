Gol perdido em Internacional x Fluminense revolta torcedores: 'Constrangedor'

O segundo tempo da partida entre Internacional e Fluminense, deste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, foi marcado por um gol perdido por Kevin Serna. O caso aconteceu aos 22 minutos, quando o Colorado vencia a partida por 2 a 0, e irritou os torcedores do Tricolor.

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Na ocasião, o camisa 90 saiu de frente para o gol de Anthoni em um contra-ataque fulminante da equipe de Luis Zubeldía. Contudo, na hora de finalizar, Kevin Serna chutou em cima do arqueiro colorado, que cresceu para cima do atacante no momento decisivo.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense não perdoaram o gol perdido pelo colombiano e se revoltaram. Veja abaixo:

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