Veja o gol de Internacional x Fluminense: Bernabei abre o placar

Internacional e Fluminense estão se enfrentando, na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Colorado, que vence por 1 a 0 com gol de Bernabei. Veja abaixo:

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Onde assistir Internacional x Fluminense

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

O Inter amarga o status de pior mandante do Brasileirão, com apenas cinco pontos em sete partidas disputadas no Beira-Rio. Na última rodada, contudo, enfrentou o Botafogo fora de casa, em Brasília, e ficou no empate por 2 a 2.

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Para o duelo deste domingo (3) entre Internacional e Fluminense, o Colorado tem dois desfalques confirmados. O goleiro Rochet segue tratando lesão na panturrilha direita, enquanto o zagueiro Gabriel Mercado está fora com um problema no músculo adutor da coxa direita.

Por sua vez, o Fluminense vem de derrota no meio de semana para o Bolívar, na altitude de La Paz, e pressionado pela situação delicada na Libertadores. No Brasileirão, por outro lado, o Tricolor ocupa a terceira colocação com 26 pontos e vem de duas derrotas seguidas, na briga pelas primeiras posições.

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Diante do Internacional, o Fluminense tem boas notícias. Lucho Acosta viajou com o grupo e pode ganhar minutos após se recuperar da lesão no joelho. Nonato também retorna de contusão muscular na perna direita. Martinelli, contudo, segue fora.

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