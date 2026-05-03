Fluminense terá time misto para duelo com o Internacional; veja escalação
Tricolor foca em compromisso importante pela Libertadores na próxima quarta
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense está escalado para a partida contra o Internacional, neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía promoveu alterações de olho no compromisso no meio de semana, pela Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, precisando vencer fora de casa para se classificar.
+ No Fluminense, Hulk reencontra parcerias de sucesso do Atlético-MG
De olho nisso, o técnico do Tricolor preservou alguns dos principais jogadores com mais tempo de campo, considerados titulares. Houve mudança no esquema, desta vez com formação contendo três zagueiros.
Com isso, o Fluminense está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.
Do outro lado, o Internacional, do técnico Paulo Pezzolano, tem o seguinte 11 inicial: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO – 14ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.
🔥 Aposte nos jogos do Fluzão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias