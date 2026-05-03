Fluminense terá time misto para duelo com o Internacional; veja escalação

O Fluminense está escalado para a partida contra o Internacional, neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía promoveu alterações de olho no compromisso no meio de semana, pela Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, precisando vencer fora de casa para se classificar.

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De olho nisso, o técnico do Tricolor preservou alguns dos principais jogadores com mais tempo de campo, considerados titulares. Houve mudança no esquema, desta vez com formação contendo três zagueiros.

Com isso, o Fluminense está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.

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Do outro lado, o Internacional, do técnico Paulo Pezzolano, tem o seguinte 11 inicial: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO – 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

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⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.

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