menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense terá time misto para duelo com o Internacional; veja escalação

Tricolor foca em compromisso importante pela Libertadores na próxima quarta

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/05/2026
17:37
Beira-Rio recebe o duelo entre Internacional e Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)
imagem cameraBeira-Rio recebe o duelo entre Internacional e Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para a partida contra o Internacional, neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía promoveu alterações de olho no compromisso no meio de semana, pela Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, precisando vencer fora de casa para se classificar.

continua após a publicidade

+ No Fluminense, Hulk reencontra parcerias de sucesso do Atlético-MG

De olho nisso, o técnico do Tricolor preservou alguns dos principais jogadores com mais tempo de campo, considerados titulares. Houve mudança no esquema, desta vez com formação contendo três zagueiros.

Com isso, o Fluminense está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Internacional, do técnico Paulo Pezzolano, tem o seguinte 11 inicial: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO – 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Allex; Carbonero e Alerrandro.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Millán, Freytes e Guilherme Arana; Bernal e Alisson; Canobbio, Soteldo e John Kennedy.

🔥 Aposte nos jogos do Fluzão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias