Thiago Silva vira assunto na Europa após título: 'Sem dúvidas'

Aos 41 anos, Thiago Silva teve o nome muito comentado na Europa na tarde deste sábado (2). O Porto, clube do defensor desde que deixou o Fluminense, se sagrou campeão do Campeonato Português ao bater o Alverca.

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No banco de reservas, Thiago Silva assistiu do lado de fora os companheiros de equipe confirmarem o título para o Porto. Ainda assim o zagueiro foi peça importante ao longo da campanha dos dragões na temporada.

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Nas redes sociais, europeus demonstraram muito respeito por mais um título conquistado na carreira do "Monstro". Veja os comentários abaixo:

Zagueiro brasileiro no aquecimento antes de Casa Pia x Porto (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Veja comentários europeus sobre Thiago Silva

Tradução sobre o zagueiro brasileiro: Thiago Silva, de 47 anos, se aposentou, foi para o Brasil, voltou à Europa e conquistou outro título de liga antes do Manchester United

Tradução sobre o zagueiro brasileiro: Este homem desafia a idade e vence silenciosamente onde quer que vá, Thiago Silva, campeão de Portugal. Outrora um azul do Chelsea, sempre um azul, Parabéns, campeão.

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Tradução sobre o zagueiro experiente: Como o Chelsea deixou o Thiago Silva sair? No que exatamente eles estavam pensando?

Tradução sobre o zagueiro brasileiro: Thiago Silva juntou-se ao FC Porto e ganhou a liga com eles

Não se pode ser do Porto e não ser um vencedor 💙💙 Parabéns, Thiago.

Tradução sobre o defensor: Que vitrine de troféus o Thiago Silva tem. Que inacreditável jogador de futebol! Ele está no meu top 5 de zagueiros de todos os tempos, sem dúvida!

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