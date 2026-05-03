Fluminense vive extremos na temporada e testa força contra o Inter fora de casa

O duelo contra o Internacional, neste domingo (3), às 18h, no Beira Rio, pode mudar o status do Fluminense como visitante no Brasileirão. Nos seis jogos disputados fora de casa, o Tricolor teve um desepenho irregular. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

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Desempenho do Fluminense como visitante no Brasileirão

✅Vitórias: Remo (0 x 2); Santos (2x3)

➗Empates: Bahia (1 x 1); Corinthians (1x1)

❌Derrotas: Palmeiras (2x1); Vasco (3x2)

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Libertadores x Brasileirão: cenários distintos

A derrota para o Bolívar, na altitude de La Paz, deixou o Fluminense na lanterna do Grupo C da Libertadores, com apenas um ponto em três rodadas — e sem margem para novos tropeços. A situação crítica na competição contrasta com o ótimo cenário da equipe no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 3ª colocação.

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Cenário na Libertadores:

Com 1 ponto em 3 jogos, o Fluminense tem aproveitamento de apenas 11%. Historicamente, equipes que avançam às oitavas costumam terminar a fase de grupos com 50% a 60% de aproveitamento — o que representa entre 8 e 10 pontos.

Para chegar a 8 pontos, o Flu precisa fazer 7 pontos em 3 jogos restantes. Isso significa um aproveitamento de 77% daqui até o fim. Em termos práticos: O time precisa ter desempenho de líder de grupo daqui pra frente.

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Cenário no Brasileirão:

Em 3ª colocação, vencer o Internacional é importante para manter as grandes ambições vivas. Um triunfo pode colocar a equipe na vice-liderança, caso combinado com um tropeço do Flamengo. Em caso de derrota, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo São Paulo, e cairpara a 4ª colocação.

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