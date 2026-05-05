Gol perdido em Deportivo Recoleta e Santos choca torcedores: 'Não existe'

O atacante Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo do cofronto entre Deportivo Recoleta e Santos. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (5), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

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O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 21 minutos, quando em uma boa jogada ofensiva, o camisa 9 teve uma oportunidade clara de apenas empurrar a bola para o fundo gol.

Contudo, Gabigol não conseguiu alcançar a bola cruzada por Bontempo com precisão. Assim, mesmo com o desvio do atacante, a bola foi com pouca força para longe da baliza adversária.

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