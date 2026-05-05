Atraso no clássico: Santos passou endereço do hotel errado para Polícia

A Polícia Militar de São Paulo afirmou que recebeu do Santos o endereço incorreto do hotel onde a delegação estava hospedada na capital paulista para o duelo diante do Palmeiras, no último sábado (2), no Allianz Parque. A informação foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o clube pode ser multado em até R$ 100 mil.

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O confronto terminou empatado por 1 a 1, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time do Peixe demorou a entrar no gramado e perdeu o protocolo de início da partida, entrando em campo apenas após a execução do hino nacional, que contou somente com os jogadores da equipe alviverde.

A escolta foi orientada a comparecer ao hotel Grand Mercure Ibirapuera, na zona sul da cidade, quando o endereço correto seria o do Grand Mercure Vila Olímpica, a cerca de cinco quilômetros de distância. O equívoco fez com que o ônibus santista chegasse com apenas uma hora de antecedência ao estádio. Ainda assim, o aquecimento no gramado ocorreu normalmente.

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O clube se manifestou ainda no sábado (2), afirmando que o trajeto costuma levar cerca de 20 minutos, mas acabou se estendendo pelo dobro do tempo. O Peixe ressaltou que, por esse motivo, houve atraso nos protocolos, e que a equipe de arbitragem foi devidamente informada.

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Jogadores do Santos comemoram gol no clássico contra o Palmeiras. (Foto: Raul Bareletta/ Santos FC)

Cuca pediu desculpas

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Cuca pediu desculpas pelo ocorrido e explicou o atraso.

— Queria aproveitar, não me foi perguntado, para pedir desculpas pelo nosso atraso e por não estarmos presentes no hino nacional. Tínhamos uma programação de sair do hotel e chegar como sempre fazemos, uma hora e meia antes, mas não sei por que acabamos dando uma volta, um tour por São Paulo. Fomos até a Avenida Paulista, depois passamos pelo Ibirapuera, e isso levou cerca de uma hora. Quando chegamos aqui, faltava uma hora para o jogo. Coitado do massagista, ele é um ou dois, não dá conta de fazer todas as bandagens. Então, o time praticamente não aqueceu, teve menos tempo de preparação, e os jogadores entraram correndo. Sabemos que não é o correto fazer isso e, por isso, pedimos desculpas a todos — disse o treinador.

O Santos volta a campo nesta terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, no Paraguai.

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