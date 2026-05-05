Confira o retrospecto entre Santos e Deportivo Recoleta; times jogam pela Sul-Americana
Peixe precisa da vitória para continuar sonhando com classificação na Sul-Americana
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O Santos entra em campo nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), diante do Deportivo Recoleta, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai.
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O Peixe precisa de uma vitória para seguir sonhando com a classificação à próxima fase da competição, já que é o lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos. A equipe ainda não venceu no torneio e soma dois empates por 1 a 1, justamente diante do time paraguaio e do San Lorenzo.
O líder da chave é o time de Buenos Aires, com cinco pontos. O Deportivo Cuenca aparece na sequência, com quatro, enquanto o Recoleta soma três pontos.
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O Alvinegro também vive situação delicada na Copa do Brasil, após empatar por 0 a 0 com o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida, e agora decidir a vaga no Couto Pereira. Já no Campeonato Brasileiro, o time tem apenas três vitórias em 13 partidas e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.
O duelo desta noite será o primeiro após o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. durante o treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé. Ambos foram relacionados para a partida e convivem normalmente na concentração do Peixe no Paraguai.
Este será apenas o segundo confronto entre as equipes na história. O Santos entra em campo na cidade de Pedro Juan Caballero, na divisa do Paraguai com Ponta Porã (MS), em sua primeira partida no local.
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Retrospecto:
Santos jogando no Paraguai:
10J: 05V – 04E – 01D
19 gols marcados
13 gols sofridos.
Santos contra equipes do Paraguai:
20J: 11V - 7E - 2D
44 gols marcados
22 gols sofridos
Principais artilheiros contra as 20 equipes paraguaias:
Coutinho com 04 gols
Pepe com 03 gols
Última partida no Paraguai:
Partida 6229
Club Libertad 1 x 0 Santos FC
Data: 19/08/2021
Horário: 21h30
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai.
Gols: Sebastián Ferreira aos aos 13min do primeiro tempo;
Árbitro: Alexis Herrera
Cartões amarelos: Barboza, Vangioni e Bocanegra (CL); Luiz Felipe, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme (SFC)
CL: Silva; Mayada, Viera, Barboza e Vangioni (Espinoza); Bocanegra, Ramón Martínez, Villalba, Hugo Martínez e Melgarejo; Sebastián Ferreira (Óscar Cardozo). Técnico: Daniel Garnero
SFC: João Paulo; Madson, Luiz Felipe (Raniel), Kaiky e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho, Jean Mota (Bruno Marques) e Carlos Sanchéz (Ângelo) e Gabriel Pirani (Marcos Leonardo); Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz
Última partida contra o Recoleta FC:
Partida 6512
SANTOS FC 1 X 1 RECOLETA FC
Competição: Conmebol Sudamericana – 2ª rodada – 1ª fase
Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos.
Data: Terça-feira, 14 de abril de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Fernando Véjar
Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha
Público: 9.648 pagantes
Renda: R$ 504.381,26
Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Neymar (SFC); Marcos Pereira, Ortiz, Galeano e Óscar Toledo (RFC)
Gols: Neymar aos 3min e Ortiz (pênalti) aos 45min do primeiro tempo;
SFC: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Lautaro Díaz), Luan Peres, Adonís Frias e Gonzalo Escobar (Rafael Gonzaga); Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo (Rollheiser) e Neymar; Moisés (Miguelito) e Gabriel Barbosa (Thaciano). Técnico: Cuca
RFC: Oscar Toledo; Pereira, Galeano (Masi), Cardozo e Mendoza; Dominguez, Figueredo (Medina), Ortiz e Lopez (Garay); Vidal (Noguera) e Schupp (Jorge Núñez). Técnico: Jorge Gonzalez.
*As informações são do Centro de Memória do Santos Futebol Clube.
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