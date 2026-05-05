Neymar joga? Santos está pronto para jogo decisivo pela Sul-Americana

O Santos está definido para o duelo contra o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero.

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O confronto é decisivo para as pretensões do time na competição, já que ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos conquistados.

O Alvinegro Praiano está há seis jogos sem vencer e vem de um empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade na equipe titular é a presença de Neymar, que foi poupado do duelo contra o Verdão por causa do gramado sintético do Allianz Parque. O atacante também esteve no centro das atenções no início da semana, após o desentendimento com Robinho Jr. durante o treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé. O clube abriu uma sindicância para apurar o caso, e depoimentos serão colhidos.

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Outra novidade é o Menino da Vila João Ananias como titular da zaga na vaga de Luan Peres. Ele faz dupla com Lucas Veríssimo.

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Santos divulga escalação do duelo contra o Deportivo Recoleta. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Desfalques:

-Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo)

-Gabriel Menino (transição para o campo)

-Gustavo Henrique (lesão no músculo adutor da coxa esquerda)

-Lautaro Díaz (dores na coxa direita)

-Mayke (virose)

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Escalação:

DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)

Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Noguera, Dominguez, Espínola e Baez; Rios e Allan Wlk.

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Neymar Jr.; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa.

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➡️ Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos

Retrospecto:

Santos jogando no Paraguai:

10J: 05V – 04E – 01D

19 gols marcados

13 gols sofridos.

Santos contra equipes do Paraguai:

20J: 11V - 7E - 2D

44 gols marcados

22 gols sofridos

Principais artilheiros contra as 20 equipes paraguaias:

Coutinho com 04 gols

Pepe com 03 gols

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Agenda do Santos:

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)