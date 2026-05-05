Neymar joga? Santos está pronto para jogo decisivo pela Sul-Americana
Peixe busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos está definido para o duelo contra o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero.
Atraso no clássico: Santos passou endereço do hotel errado para Polícia
Santos
Confira o retrospecto entre Santos e Deportivo Recoleta; times jogam pela Sul-Americana
Santos
Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos
Santos
O confronto é decisivo para as pretensões do time na competição, já que ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos conquistados.
O Alvinegro Praiano está há seis jogos sem vencer e vem de um empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal novidade na equipe titular é a presença de Neymar, que foi poupado do duelo contra o Verdão por causa do gramado sintético do Allianz Parque. O atacante também esteve no centro das atenções no início da semana, após o desentendimento com Robinho Jr. durante o treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé. O clube abriu uma sindicância para apurar o caso, e depoimentos serão colhidos.
Outra novidade é o Menino da Vila João Ananias como titular da zaga na vaga de Luan Peres. Ele faz dupla com Lucas Veríssimo.
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
Desfalques:
-Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo)
-Gabriel Menino (transição para o campo)
-Gustavo Henrique (lesão no músculo adutor da coxa esquerda)
-Lautaro Díaz (dores na coxa direita)
-Mayke (virose)
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Escalação:
DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)
Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Noguera, Dominguez, Espínola e Baez; Rios e Allan Wlk.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Neymar Jr.; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa.
➡️ Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos
Retrospecto:
Santos jogando no Paraguai:
10J: 05V – 04E – 01D
19 gols marcados
13 gols sofridos.
Santos contra equipes do Paraguai:
20J: 11V - 7E - 2D
44 gols marcados
22 gols sofridos
Principais artilheiros contra as 20 equipes paraguaias:
Coutinho com 04 gols
Pepe com 03 gols
🏆 Aposte na vitória do Santos @1.48 contra o Recoleta
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Agenda do Santos:
05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil
17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)
20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias