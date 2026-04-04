Gol anulado em Coritiba x Fluminense divide opiniões: 'Claro'

O primeiro tempo entre Coritiba e Fluminense, na noite deste sábado (4), no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Nos primeiros 45 minutos, o Tricolor chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado.

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O lance aconteceu aos 19 minutos após uma cobrança de escanteio. O atacante Serna apareceu na segunda trave para marcar para o Fluminense. Contudo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein anulou o gol após uma revisão no VAR, que alertou para a falta de Rodrigo Castillo dentro da área do Coritiba.

Nas redes sociais, a marcação dividiu opiniões. Teve manifestação de torcedores concordando e discordando da arbitragem. Veja a repercussão abaixo:

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