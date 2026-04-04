Fluminense encara Coritiba de olho na liderança do Brasileirão
Time carioca pode chegar aos 22 pontos; adversário faz campanha ruim em casa
Vice-líder do Brasileirão, o Fluminense vai a Curitiba neste sábado (4) podendo chegar à liderança provisória do campeonato. O tricolor carioca encara o Coritiba no Couto Pereira a partir das 20h30 (de Brasília), em um duelo que promete ser equilibrado.
Com 19 pontos na tabela, o Flu está a três pontos do Palmeiras, atual líder do campeonato. A equipe paulista joga no domingo, fora de casa, com o Bahia. Por isso, caso supere o Coritiba, o Fluminense alcançaria os mesmos 22 pontos, dividindo o topo da tabela.
Adversário deste sábado, o time paranaense faz boa campanha neste início de Brasileirão, com 14 pontos conquistados nas nove partidas disputadas até aqui. Mas os números escondem um fato curioso e que pode ser uma boa notícia para o Fluminense: o aproveitamento do Coritiba em casa é um dos piores do campeonato.
Nos quatro jogos que disputou no Couto Pereira até aqui, o time paranaense venceu apenas um: foi na sexta rodada, quando bateu o Remo por 1 a 0. Nas outras três partidas, foram duas derrotas por escore simples (para o Bragantino e para o São Paulo), e um empate por 1 a 1 com o Vasco, na última rodada.
Fluminense tem desfalque para encarar o Coritiba
O técnico Luis Zubeldía tem um desfalque importante no Fluminense para o confronto com o Coritiba. O atacante Lucho Acosta, um dos destaques na temporada, levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Corinthians e está suspenso. Savarino e Paulo Henrique Ganso disputam a vaga.
Por outro lado, o tricolor conta com o retorno de Canobbio, que estava com a seleção uruguaia na Data Fifa.
A provável escalação do Fluminense para encarar o Coritiba no Couto Pereira tem Fábio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Jemmes e Renê; Hércules, Martinelli e Savarino (Ganso); Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo).
