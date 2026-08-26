Globo garante exclusividade com Rio Open até 2031 Emissora amplia parceria com o Rio Open e mantém torneio em suas plataformas

A Globo renovou o contrato com o Rio Open e garantiu os direitos exclusivos de transmissão multiplataforma do principal torneio de tênis da América do Sul até 2031. O novo acordo contempla as edições de 2027 a 2031 e mantém o Sportv como parceiro de mídia da competição, de acordo com a apuração exclusiva do Lance!

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A renovação acontece em um momento de disputa cada vez maior pelo mercado de transmissões esportivas no Brasil. Nos bastidores, o movimento também é visto como uma estratégia da Globo para preservar sua posição no tênis e frear o crescimento da Ge TV na modalidade.

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A plataforma vem ampliando sua presença no esporte e investindo em profissionais especializados em tênis. Entre os movimentos recentes está a contratação de Fernando Meligeni, ex-tenista e comentarista, para reforçar a cobertura da modalidade.

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Com o novo acordo, a Globo assegura a exclusividade do Rio Open tanto em suas plataformas pagas quanto gratuitas. O sportv continuará transmitindo integralmente os jogos da quadra central durante os sete dias de competição.

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Já o Globoplay terá as partidas realizadas na quadra 1. Na oferta gratuita, a Ge TV exibirá pelo menos um jogo por dia na primeira rodada, além das semifinais e da final.

A estratégia amplia o alcance do torneio e, ao mesmo tempo, fortalece a posição da Globo em um cenário de crescimento das transmissões esportivas digitais. A Ge TV, que já passou a disputar espaço com emissoras tradicionais em diferentes modalidades, também vem aumentando sua atenção ao tênis.

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Além dos direitos do Rio Open, a Globo prepara conteúdos especiais para as redes sociais, com imagens dos bastidores, convidados e do ambiente do evento. O novo contrato prevê ainda maior participação da empresa dentro do torneio, com lounge exclusivo para ativações e presença da marca nas quadras.

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A renovação do Rio Open ganha peso diante dos movimentos recentes da Ge TV no mercado esportivo. A plataforma tem buscado ampliar seu catálogo de transmissões e sua audiência no tênis, enquanto também investe em nomes conhecidos da modalidade.

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Outro movimento que chamou atenção no mercado foi a chegada de Fernando Nardini à CazéTV. O narrador deixou a ESPN após 14 anos e se juntou à equipe da plataforma, em mais um sinal da disputa crescente por profissionais e direitos de transmissão no ambiente esportivo.

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Globo e Rio Open mantêm parceria desde 2014

O sportv transmite o Rio Open desde a primeira edição do torneio, em 2014. Segundo Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos da Globo, a renovação reforça o compromisso da empresa com o crescimento do tênis no país.

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— A relação da Globo e, em especial, do sportv com o Rio Open já ultrapassa uma década e reflete nosso compromisso com o fortalecimento do torneio e com a melhor experiência para os fãs de tênis — afirmou.

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Gabbay também destacou o crescimento do interesse pelo esporte no Brasil e citou João Fonseca, que ganhou projeção internacional nos últimos anos.

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— Vivemos um momento único para a modalidade no Brasil, impulsionado pelo talento de João Fonseca e pelo crescente interesse do público — finalizou.

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