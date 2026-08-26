Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores se manifestam sobre Neymar fora do clássico: 'Ridículo'

Atleta não viajou com o clube para o duelo disputado no Nubank Parque

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
26/08/2026 12:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
O jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro no dia 2 de setembro, quarta-feira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
O jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro no dia 2 de setembro, quarta-feira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Neymar está fora do próximo clássico entre Palmeiras e Santos, que acontecerá nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, às 21h30. Partida será válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A ausência do camisa 10 causou grande repercussão nas redes sociais entre torcedores.

Somando todas as competições disputadas pelo Peixe, o Menino da Vila ficou de fora em 22 partidas na temporada de 2026.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Torcedores reprovam decisão de Cuca sobre Neymar

Histórico de Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos protagonizam um dos maiores clássicos de São Paulo. De acordo com o levantamento oficial mais recente divulgado pelo Palmeiras, os rivais já se enfrentaram 356 vezes em toda a história, com vantagem alviverde: são 155 vitórias do Palmeiras, 92 empates e 109 vitórias do Santos.

continua após a publicidade

O último encontro antes do duelo desta quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, aconteceu em 2 de maio de 2026, pelo Brasileirão. No Allianz Parque, Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1, com gols de Rollheiser e Flaco López.

➡️Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, Palmeiras e Santos se enfrentaram quatro vezes, distribuídas em dois confrontos eliminatórios, e o Verdão levou a melhor em ambas as ocasiões. A primeira aconteceu na semifinal de 1998. No jogo de ida, no antigo Palestra Italia, houve empate por 1 a 1. Na volta, na Vila Belmiro, novo empate, desta vez por 2 a 2. O Palmeiras avançou para a decisão pelo então critério dos gols marcados fora de casa e, posteriormente, conquistou o título ao superar o Cruzeiro na final.

continua após a publicidade

O reencontro aconteceu 17 anos depois, na final de 2015. O Santos venceu a partida de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas o Palmeiras devolveu o placar na volta, no então Allianz Parque, vencendo por 2 a 1, com dois gols de Dudu. Com o agregado empatado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, e o Palmeiras venceu por 4 a 3, conquistando a Copa do Brasil pela terceira vez.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Neymar não jogará a partida de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Neymar não jogará a partida de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista cobra Gerson após atuação em Cruzeiro x Atlético

Há 56 minutos
Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Fora de Campo

Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal'

Há 1 hora
Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Ruan detona Kaio Jorge após choque no clássico: 'Histórico'

Há 2 horas
Jogadores do Palmeiras e Santos em disputa aérea

Fora de Campo

Palmeiras x Santos: Vidente aponta provável vencedor na Copa do Brasil

Há 4 horas
Jogadores do Flamengo perfilados para partida contra o Cruzeiro pela Libertadores

Fora de Campo

Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo nas redes sociais

Há 5 horas
Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'

Há 11 horas
Mais LANCE!
O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026.

Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo

Otávio em ação durante Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'

Arroyo em ação durante Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'

Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'

Álvaro Montoro renovará com Botafogo até o fim de 2030

Torcedores reagem à renovação de Montoro no Botafogo

Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'

Neymar reclamando com Edina Alves em partida do Santos

Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol

Andreas Pereira, do Palmeiras, cabisbaixo

Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante'

Amoroso, ex-jogador, em programa da ESPN

Amoroso elege o melhor atacante do futebol brasileiro: 'Outro patamar'

Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Bellão em ação durante Botafogo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Botafogo manda recado a Bellão após derrota: 'Não está'

Neymar em ação durante Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Neymar aceita desafio de Sormani no CT do Santos: 'Não vai fugir'

Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico no Nilton Santos pelo Brasileirão

Falha de titular em Botafogo x Athletico-PR irrita torcedores: 'Parabéns'