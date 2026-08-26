Torcedores se manifestam sobre Neymar fora do clássico: 'Ridículo' Atleta não viajou com o clube para o duelo disputado no Nubank Parque

Neymar está fora do próximo clássico entre Palmeiras e Santos, que acontecerá nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, às 21h30. Partida será válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A ausência do camisa 10 causou grande repercussão nas redes sociais entre torcedores.

Somando todas as competições disputadas pelo Peixe, o Menino da Vila ficou de fora em 22 partidas na temporada de 2026.

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Torcedores reprovam decisão de Cuca sobre Neymar

Histórico de Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos protagonizam um dos maiores clássicos de São Paulo. De acordo com o levantamento oficial mais recente divulgado pelo Palmeiras, os rivais já se enfrentaram 356 vezes em toda a história, com vantagem alviverde: são 155 vitórias do Palmeiras, 92 empates e 109 vitórias do Santos.

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O último encontro antes do duelo desta quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, aconteceu em 2 de maio de 2026, pelo Brasileirão. No Allianz Parque, Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1, com gols de Rollheiser e Flaco López.

➡️Neymar está fora do clássico entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, Palmeiras e Santos se enfrentaram quatro vezes, distribuídas em dois confrontos eliminatórios, e o Verdão levou a melhor em ambas as ocasiões. A primeira aconteceu na semifinal de 1998. No jogo de ida, no antigo Palestra Italia, houve empate por 1 a 1. Na volta, na Vila Belmiro, novo empate, desta vez por 2 a 2. O Palmeiras avançou para a decisão pelo então critério dos gols marcados fora de casa e, posteriormente, conquistou o título ao superar o Cruzeiro na final.

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O reencontro aconteceu 17 anos depois, na final de 2015. O Santos venceu a partida de ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, mas o Palmeiras devolveu o placar na volta, no então Allianz Parque, vencendo por 2 a 1, com dois gols de Dudu. Com o agregado empatado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis, e o Palmeiras venceu por 4 a 3, conquistando a Copa do Brasil pela terceira vez.

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