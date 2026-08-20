Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com premiação recorde, campeão do US Open receberá US$ 5,5 milhões

Último Grand Slam da temporada, torneio em Nova York começa no dia 30

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 15:09
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
O espanhol Carlos Alcaraz beija seu segundo troféu do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz beija seu segundo troféu do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Quarto e último da temporada, o US Open começa no dia 30, em Flushing Meadows, em Nova York. E, nesta quinta-feira, a USTA (Federação Americana) anunciou uma premiação recorde no torneio, pelo segundo ano consecutivo. Quem levantar o título de campeão, no masculino e no feminino, vai conquistar uma premiação de US$ 5,5 milhões (R$ 28,5 milhões) . A premiação total será de US$ 108 milhões (R$ 560,5 milhões), a maior da história da modalidade, representando um aumento de 20% em relação à edição de 2025.

➡️Documentário revela que o esporte que uniu os pais de Djokovic não foi o tênis
➡️ Pai de Djokovic recorreu a agiotas para investir no filho
➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios

continua após a publicidade

Os 64 atletas, em cada naipe, que perderem na primeira rodada também receberão uma premiação jamais dada nessa fase: US$ 140 mil (R$ 726 mil). Até disputar a primeira fase do qualifying será um alívio para muitos tenistas, já que a derrota renderá US$ 32 mil (R$ 166 mil). Vale lembrar que é preciso ganhar três jogos no classificatório para avançar à chave principal. E quem vencer as três partidas do quali já assegura US$ 66 mil (R$ 342 mil).

US Open terá premiação recorde (Reprodução)
US Open terá premiação recorde (Reprodução)



➡️Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca
➡️Rival de João Fonseca já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal
➡️Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis

continua após a publicidade

Na chave masculina, o atual campeão é Carlos Alcaraz. Número 2 do mundo, o espanhol se recupera de uma lesão no punho direito desde abril, quando perdeu por W.O. a segunda rodada do ATP 500 de Barcelona. Desde então, o tenista da Espanha, campeão do Australian Open, em janeiro, ficou de fora de dois Slams: Roland Garros e Wimbledon.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Sabalenka quebra jejum de 11 anos e é bicampeã do US Open
Sabalenka quebra jejum de 11 anos e é bicampeã do US Open (Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
A tenista Aryna Sabalenka durante as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati

Parceiro - MSN

Sabalenka fica ameaçada no ranking após queda em Cincinnati

Há 3 horas
Descalço, Djokovic ensina o tênis aos seus filhos no documentário Lobo no Inverno

Tênis

Documentário revela que o esporte que uniu os pais de Djokovic não foi o tênis

Há 4 horas
Novak Djokovic no documentário 'Lobo no Inverno'

Tênis

Pai de Djokovic recorreu a agiotas para investir no filho

Há 7 horas
Flavio Cobolli comemora ponto na vitória sobre Rafael Jodar

Tênis

Flavio Cobolli bate Rafael Jodar nas oitavas em Cincinnati

Há 1 dia
Kyrgios reconheceu o erro e pediu desculpas (Foto: Digulgação / Australia Open)

Tênis

Tenista Nick Kyrgios é suspenso por testar positivo para cocaína

Há 1 dia
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Tênis

Após Cincinnati, veja qual será o próximo torneio de João Fonseca

Há 1 dia
Mais LANCE!
A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Argentino critica saída de João Fonseca: 'Geração de vidro'

João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati

Desistência de João Fonseca altera programação de Cincinnati

Denis Shapovalov reclama com Rafael Jodar após a partida

Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis

João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca anuncia desistência de Cincinnati após problema

João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati

Definido horário do jogo de João Fonseca na 3ª rodada de Cincinnati

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entenda

Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal

Estrelas do tênis criticam calendário das Olimpíadas de Los Angeles 2028

Carlos Alcaraz lança bola de tênis em treinamento durante recuperação de lesão

Lesionado, Alcaraz faz treino 'de gala' com foco no US Open

Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio

Guto Miguel estreia contra top 80 no Challenger da Jamaica

João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Meligeni analisa pressão e faz alerta sobre João Fonseca hoje

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca elogia força da nova geração do tênis

João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca alcança feito de Guga em torneios Masters 1000

Australiano Cristopher O'Connell na vitória sobre o norueguês Casper Ruud

Rival de João Fonseca sofreu com lesões e chegou a trocar de carreira