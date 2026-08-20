Com premiação recorde, campeão do US Open receberá US$ 5,5 milhões Último Grand Slam da temporada, torneio em Nova York começa no dia 30

Quarto e último da temporada, o US Open começa no dia 30, em Flushing Meadows, em Nova York. E, nesta quinta-feira, a USTA (Federação Americana) anunciou uma premiação recorde no torneio, pelo segundo ano consecutivo. Quem levantar o título de campeão, no masculino e no feminino, vai conquistar uma premiação de US$ 5,5 milhões (R$ 28,5 milhões) . A premiação total será de US$ 108 milhões (R$ 560,5 milhões), a maior da história da modalidade, representando um aumento de 20% em relação à edição de 2025.

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Os 64 atletas, em cada naipe, que perderem na primeira rodada também receberão uma premiação jamais dada nessa fase: US$ 140 mil (R$ 726 mil). Até disputar a primeira fase do qualifying será um alívio para muitos tenistas, já que a derrota renderá US$ 32 mil (R$ 166 mil). Vale lembrar que é preciso ganhar três jogos no classificatório para avançar à chave principal. E quem vencer as três partidas do quali já assegura US$ 66 mil (R$ 342 mil).

US Open terá premiação recorde (Reprodução)





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Na chave masculina, o atual campeão é Carlos Alcaraz. Número 2 do mundo, o espanhol se recupera de uma lesão no punho direito desde abril, quando perdeu por W.O. a segunda rodada do ATP 500 de Barcelona. Desde então, o tenista da Espanha, campeão do Australian Open, em janeiro, ficou de fora de dois Slams: Roland Garros e Wimbledon.

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