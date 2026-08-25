Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo
Rival foi definido nesta terça-feira (25)
Independiente del Valle venceu o Deportes Tolima por 3 a 1 nesta terça-feira (25), no Banco Guayaquil, em Sangolquí, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na segunda etapa, Daykol Romero abre o placar para o time equatoriano, Carlos González e Perrelló ampliam. Já no fim da partida, Junior Hernández desconta.
➡️ Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja
Aos treze minutos da segunda etapa, Sornoza cobra falta para a área, Carlos González cabeceia, Neto Volpi faz grande defesa, e Daykol Romero pega o rebote e empurra na rede.
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Veja o gol:
Daykol Romero y el primero de Independiente del Valle que se pone 2-0 en el global ante Deportes Tolima en Ecuador 🏆🔥— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 26, 2026
AL FIN UNA EMOCIÓN 😮💨 pic.twitter.com/loBItGqtRY
Aos vinte e cinco minutos do segundo tempo, Charli González é lançado na profundidade, coloca na frente com o peito e bate de esquerda. O Del Valle tem um pé nas quartas de final para encarar o Flamengo. Baita lançamento de Daykol Romero.
Veja o segundo gol:
Remate cruzado de Carlos González y SERIE LIQUIDADA para Independiente del Valle ante Deportes Tolima en Ecuador 🏆🔥— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 26, 2026
ALGUIEN SALVE A LOS COLOMBIANOS ☠️⚰️ pic.twitter.com/4KbBJWeCz9
Com trinta e oito minuto, o Junior Hernández desconta. Junior Hernández arrisca de muito longe e vence o goleiro Aldair Quintana! Golaço.
Veja o gol:
🇪🇨Del Valle 2x1 Tolima🇨🇴— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 26, 2026
⚽ Júnior Hernandez - GOLAÇO
🏆 Libertadores | Oitavas (ida: 1x0) pic.twitter.com/cCImwqDXbE
No finalzinho! Num grande contra-ataque do Independiente del Valle, Perelló recebe dentro da área de Briones e bate sem chances para Volpi.
Veja o gol:
🇪🇨Del Valle 3x1 Tolima🇨🇴— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 26, 2026
⚽ Matías Perello
🥾 Ronald Briones
🏆 Libertadores | Oitavas (ida: 1x0) pic.twitter.com/grJ9gncBHd
Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja
O Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3 a 1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou o confronto com vitória por 4 a 1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final.
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O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o Rubro-Negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores.
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