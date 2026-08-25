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Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo

Rival foi definido nesta terça-feira (25)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 23:04
Atualizado há 1 minutos
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O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026.
O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)

Independiente del Valle venceu o Deportes Tolima por 3 a 1 nesta terça-feira (25), no Banco Guayaquil, em Sangolquí, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Na segunda etapa, Daykol Romero abre o placar para o time equatoriano, Carlos González e Perrelló ampliam. Já no fim da partida, Junior Hernández desconta.

➡️ Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja

Aos treze minutos da segunda etapa, Sornoza cobra falta para a área, Carlos González cabeceia, Neto Volpi faz grande defesa, e Daykol Romero pega o rebote e empurra na rede.

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Veja o gol:

Aos vinte e cinco minutos do segundo tempo, Charli González é lançado na profundidade, coloca na frente com o peito e bate de esquerda. O Del Valle tem um pé nas quartas de final para encarar o Flamengo. Baita lançamento de Daykol Romero.

Veja o segundo gol:

Com trinta e oito minuto, o Junior Hernández desconta. Junior Hernández arrisca de muito longe e vence o goleiro Aldair Quintana! Golaço.

Veja o gol:

No finalzinho! Num grande contra-ataque do Independiente del Valle, Perelló recebe dentro da área de Briones e bate sem chances para Volpi.

Veja o gol:

Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja

Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3 a 1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou o confronto com vitória por 4 a 1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final.

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Independiente del Valle e Tolima se enfrentando nesta terça-feira (25)
Independiente del Valle e Tolima se enfrentando nesta terça-feira (25) (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o Rubro-Negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores.

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