Rio Open anuncia expansão para a edição de 2027 Torneio acontece de 13 a 21 de fevereiro, no Jockey Club

A 13ª edição do Rio Open, que acontece de 13 a 21 de fevereiro de 2027, trará novidades. A principal delas é a expansão, com o torneio passando a ser realizado na área central do Jockey Club.

A quadra central do torneio aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores.

E a área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. A entrada do torneio passará a ser pela Rua Jardim Botânico, e não mais pela Mário Ribeiro.

continua após a publicidade

➡️Lesionado, João Fonseca anuncia a desistência do US Open

➡️Com premiação recorde, campeão do US Open receberá US$ 5,5 milhões

➡️ Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis

Todos os campeões de simples do Rio Open

2026 - Tomas Martin Etcheverry (ARG)

2025 – Sebastián Báez (ARG)

2024 – Sebastián Báez (ARG)

2023 – Cameron Norrie (GBR)

2022 – Carlos Alcaraz (ESP)

2021 – Torneio não realizado devido à pandemia de COVID-19

2020 – Cristian Garín (CHI)

2019 – Laslo Djere (SER)

2018 – Diego Schwartzman (ARG)

2017 – Dominic Thiem (AUT)

2016 – Pablo Cuevas (URU)

2015 – David Ferrer (ESP)

2014 – Rafael Nadal (ESP)



Todas as duplas campeãs do Rio Open



2026 - João Fonseca & Marcelo Melo

2025 – Rafael Matos & Marcelo Melo

2024 – Nicolás Barrientos & Rafael Matos

2023 – Máximo González & Andrés Molteni

2022 – Simone Bolelli & Fabio Fognini

2020 – Marcel Granollers & Horacio Zeballos

2019 – Máximo González & Nicolás Jarry

2018 – David Marrero & Fernando Verdasco

2017 – Pablo Carreño Busta & Pablo Cuevas

2016 – Juan Sebastián Cabal & Robert Farah

2015 – Martin Kližan & Philipp Oswald

2014 – Juan Sebastián Cabal & Robert Farah

continua após a publicidade

João Fonseca e Marcelo Melo vencem duplas no Rio Open

➡️Orlando Luz e Rafael Matos faturam R$ 2,4 milhões por título em Cincinnati

➡️ Orlando Luz e Rafael Matos são campeões do Masters 1000 de Cincinnati

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.