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Rio Open anuncia expansão para a edição de 2027

Torneio acontece de 13 a 21 de fevereiro, no Jockey Club

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 13:39
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A quadra central do Rio Open
A quadra central do Rio Open (Foto: Fotojump/Divulgação)

A 13ª edição do Rio Open, que acontece de 13 a 21 de fevereiro de 2027, trará novidades. A principal delas é a expansão, com o torneio passando a ser realizado na área central do Jockey Club.

A quadra central do torneio aumentará a capacidade de 6.200 para 9.500 torcedores.
E a área total do ATP 500 passará de 40 mil metros para 67 mil metros quadrados. A entrada do torneio passará a ser pela Rua Jardim Botânico, e não mais pela Mário Ribeiro.

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Todos os campeões de simples do Rio Open

2026 - Tomas Martin Etcheverry (ARG)
2025 – Sebastián Báez (ARG)
2024 – Sebastián Báez (ARG)
2023 – Cameron Norrie (GBR)
2022 – Carlos Alcaraz (ESP)
2021 – Torneio não realizado devido à pandemia de COVID-19
2020 – Cristian Garín (CHI)
2019 – Laslo Djere (SER)
2018 – Diego Schwartzman (ARG)
2017 – Dominic Thiem (AUT)
2016 – Pablo Cuevas (URU)
2015 – David Ferrer (ESP)
2014 – Rafael Nadal (ESP)

Todas as duplas campeãs do Rio Open

2026 - João Fonseca & Marcelo Melo
2025 – Rafael Matos & Marcelo Melo
2024 – Nicolás Barrientos & Rafael Matos
2023 – Máximo González & Andrés Molteni
2022 – Simone Bolelli & Fabio Fognini
2020 – Marcel Granollers & Horacio Zeballos
2019 – Máximo González & Nicolás Jarry
2018 – David Marrero & Fernando Verdasco
2017 – Pablo Carreño Busta & Pablo Cuevas
2016 – Juan Sebastián Cabal & Robert Farah
2015 – Martin Kližan & Philipp Oswald
2014 – Juan Sebastián Cabal & Robert Farah

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João Fonseca e Marcelo Melo vencem duplas no Rio Open
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