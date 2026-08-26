Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida manda recado a Tiquinho Soares na volta ao Botafogo

Atacante volta ao Glorioso para segunda passagem

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
26/08/2026 13:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Jogador assinou um contrato até o fim da atual temporada (Foto: Rodrigo Ferraz/Zimel Press/) Esportes)
Jogador assinou um contrato até o fim da atual temporada (Foto: Rodrigo Ferraz/Zimel Press/) Esportes)

Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo. Nesta segunda-feira (24), o Glorioso anunciou o retorno do atacante para fazer sua segunda passagem pelo clube. Após anúncio, diversos torcedores mandaram recado ao jogador nas redes sociais.

O atleta de 35 anos chega para cumprir um contrato válido até o fim desta temporada.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Reação de torcedores do Botafogo com retorno de Tiquinho Soares

Retorno do atacante ao Glorioso

Texto de Leonardo Bessa

Tiquinho Soares retorna ao Botafogo como composição de elenco, uma "sombra" para Arthur Cabral e Danilo Pereira, com contrato até o fim do ano. Internamente, lideranças do dia a dia do Glorioso acreditam que pode ser o último contrato profissional do centroavante, que terá metas no vínculo para uma extensão.

continua após a publicidade

O atacante é um dos ídolos da geração de botafoguenses e foi peça identificada com o torcedor de 2022 a 2024. Pelo Botafogo, o jogador se firmou no futebol brasileiro, conquistou Brasileirão e Libertadores, e depois saiu para o Santos, no início de 2025. Depois do Peixe, Tiquinho atuou pelo Mirassol, emprestado, até retornar ao Santos e rescindir o contrato na Justiça devido a atrasos salariais.

➡️Botafogo anuncia contratação de Tiquinho Soares

Pelo Botafogo, Tiquinho Soares foi uma das primeiras contratações badaladas da era SAF, em 2022, e virou ídolo da torcida no ano seguinte. Já em 2024, foi peça importante no início da campanha da Libertadores e fez o gol no confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, talvez o mais importante de sua passagem, que foi de 120 jogos, 44 gols e 17 assistências.

continua após a publicidade

Tiquinho já esteve na mira do Glorioso no início do ano, ainda na gestão de John Textor, mas as partes não avançaram. Agora, os valores reduziram e a diretoria alvinegra avaliou positivamente para composição do elenco, visando o restante da temporada.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras x Corinthians

Futebol Nacional

Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

Há 16 minutos
O jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro no dia 2 de setembro, quarta-feira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Torcedores se manifestam sobre Neymar fora do clássico: 'Ridículo'

Há 1 hora
Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista cobra Gerson após atuação em Cruzeiro x Atlético

Há 2 horas
Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Fora de Campo

Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal'

Há 3 horas
Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Fora de Campo

Ruan detona Kaio Jorge após choque no clássico: 'Histórico'

Há 4 horas
Jogadores do Palmeiras e Santos em disputa aérea

Fora de Campo

Palmeiras x Santos: Vidente aponta provável vencedor na Copa do Brasil

Há 6 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Flamengo perfilados para partida contra o Cruzeiro pela Libertadores

Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo nas redes sociais

Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'

O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026.

Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo

Otávio em ação durante Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'

Arroyo em ação durante Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'

Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'

Álvaro Montoro renovará com Botafogo até o fim de 2030

Torcedores reagem à renovação de Montoro no Botafogo

Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'

Neymar reclamando com Edina Alves em partida do Santos

Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol

Andreas Pereira, do Palmeiras, cabisbaixo

Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante'

Amoroso, ex-jogador, em programa da ESPN

Amoroso elege o melhor atacante do futebol brasileiro: 'Outro patamar'

Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Bellão em ação durante Botafogo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Botafogo manda recado a Bellão após derrota: 'Não está'