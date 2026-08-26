Torcida manda recado a Tiquinho Soares na volta ao Botafogo
Atacante volta ao Glorioso para segunda passagem
Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo. Nesta segunda-feira (24), o Glorioso anunciou o retorno do atacante para fazer sua segunda passagem pelo clube. Após anúncio, diversos torcedores mandaram recado ao jogador nas redes sociais.
O atleta de 35 anos chega para cumprir um contrato válido até o fim desta temporada.
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Reação de torcedores do Botafogo com retorno de Tiquinho Soares
Retorno do atacante ao Glorioso
Texto de Leonardo Bessa
Tiquinho Soares retorna ao Botafogo como composição de elenco, uma "sombra" para Arthur Cabral e Danilo Pereira, com contrato até o fim do ano. Internamente, lideranças do dia a dia do Glorioso acreditam que pode ser o último contrato profissional do centroavante, que terá metas no vínculo para uma extensão.
O atacante é um dos ídolos da geração de botafoguenses e foi peça identificada com o torcedor de 2022 a 2024. Pelo Botafogo, o jogador se firmou no futebol brasileiro, conquistou Brasileirão e Libertadores, e depois saiu para o Santos, no início de 2025. Depois do Peixe, Tiquinho atuou pelo Mirassol, emprestado, até retornar ao Santos e rescindir o contrato na Justiça devido a atrasos salariais.
➡️Botafogo anuncia contratação de Tiquinho Soares
Pelo Botafogo, Tiquinho Soares foi uma das primeiras contratações badaladas da era SAF, em 2022, e virou ídolo da torcida no ano seguinte. Já em 2024, foi peça importante no início da campanha da Libertadores e fez o gol no confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, talvez o mais importante de sua passagem, que foi de 120 jogos, 44 gols e 17 assistências.
Tiquinho já esteve na mira do Glorioso no início do ano, ainda na gestão de John Textor, mas as partes não avançaram. Agora, os valores reduziram e a diretoria alvinegra avaliou positivamente para composição do elenco, visando o restante da temporada.
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