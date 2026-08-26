Ruan detona Kaio Jorge após choque no clássico: 'Histórico' Confronto terminou empatado por 1 a 1 no Mineirão

Cruzeiro e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos primeiros minutos do confronto, Kaio Jorge e Ruan se chocaram. O atleta do Galo precisou de atendimento e foi substituído posteriormente.

Nas redes pessoais, o zagueiro do Atlético se queixou de que houve uma possível "maldade" no lance entre os dois jogadores.

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Ruan cobra Kaio Jorge por entrada forte

Ruan Tressoldi se manifesta sobre choque com Kaio Jorge (Foto: Reprodução)

"A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo - esse placar não mente. E o histórico desse mau-caráter também.

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Graças a Deus fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação, massa, familiares e amigos.

Agora é nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulho pela entrega do grupo e pelo resultado e pela festa da massa, como sempre"

Como foi o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG?

O jogo começou quente, com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello na área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e com o confronto mais aberto.

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