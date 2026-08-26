Dublador revela fala de Ruan após lance duro de Kaio Jorge
Zagueiro sofreu uma queda e choque de cabeça após ser empurrado pelo jogador do Cruzeiro
O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, disputado nesta terça-feira (25), ficou marcado por um lance preocupante envolvendo o zagueiro Ruan e o atacante Kaio Jorge. A jogada aconteceu ainda nos primeiros minutos da partida e gerou repercussão nas redes sociais após o dublador Gustavo Machado recriar os diálogos ocorridos durante o atendimento ao defensor.
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Na dublagem publicada nas redes sociais, Ruan aparece conversando com o médico do Atlético e insistindo para permanecer em campo, mesmo relatando estar com confusão mental após a queda.
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O profissional, então, tenta convencer o jogador a deixar o gramado e reforça que ele havia sofrido uma pancada na cabeça.
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— Ruan! Foi primeira pancada. Não dá para continuar, não dá, cara! Você já falou com ele que você está tonto? Você levou uma pancada na cabeça. Você precisa ir — afirmou o médico.
Veja a dublagem:
Dublagem de Cruzeiro X Atlético Mineiro na Copa do Brasil! 🏆 pic.twitter.com/rA442ti9Nv— Gustavo Machado (@gustavomachadog) August 26, 2026
Entenda o lance entre Ruan e Kaio Jorge
O lance aconteceu logo no início do clássico. Ruan subiu pelo lado direito da defesa do Atlético para disputar uma bola pelo alto e afastá-la para o campo de ataque. Durante a disputa, o zagueiro sofreu um contato de Kaio Jorge e caiu de cabeça no gramado.
➡️Atlético avalia recorrer ao STJD por lance de Kaio Jorge em Ruan, afirma Paulo Bracks
Mesmo após o impacto, Ruan permaneceu em campo por cerca de 16 minutos. O defensor, porém, precisou receber atendimento médico novamente e acabou sendo substituído.
Após deixar o gramado, Ruan foi encaminhado de ambulância ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.
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De acordo com Paulo Bracks, diretor de futebol do Atlético-MG, os exames realizados por Ruan descartaram uma lesão mais grave. O dirigente também afirmou que o clube avalia tomar medidas em relação ao lance e não descartou recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
A jogada envolvendo Kaio Jorge e Ruan segue repercutindo entre torcedores e nas redes sociais, especialmente após a divulgação da dublagem de Gustavo Machado, que reproduziu de forma descontraída os diálogos registrados durante o atendimento ao defensor.
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