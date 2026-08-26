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PC Vasconcellos critica Kaio Jorge em lance de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Imprudência'

Equipes empataram em 1 a 1 no Mineirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 15:47
Atualizado há 1 minutos
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PC Vasconcellos criticou entrada dura do Kaio Jorge
PC Vasconcellos criticou entrada dura do Kaio Jorge (Foto: Reprodução Sportv)

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já nos primeiros minutos da partida, Kaio Jorge e Ruan protagonizaram uma dura dividida. O zagueiro do Galo levou a pior, precisou de atendimento médico ainda no gramado, e acabou sendo substituído logo depois.

➡️ Ruan se manifesta após lance com Kaio Jorge e detona atacante: 'Mau-caráter'

Durante o Seleção "SporTV", o comentarista Paulo César Vasconcelos criticou a entrada do atacante do Cruzeiro, e condenou esse tipo de lance em um clássico importante.

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➡️ Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal'

— Imprudência com inconsequência. Para ficar aqui, as duas coisas, tem imprudência e tem inconsequência. Eu sou imprudente no movimento e eu estou me lixando para a consequência que isso vai ter. Me parece que essa é a grande questão. Não consigo visualizar que haveria sequência no lance, porque pela maneira como ele sobe, para mim, essa bola sairia pela linha lateral, o lance não teria andamento — afirmou PC.

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Kaio Jorge e Ruan durante a partida entre Cruzeiro e Atlético, válida pelo jogo de ida das Quartas-de-Final da Copa do Brasil de 2026, realizada no Mineirão
Kaio Jorge e Ruan durante a partida entre Cruzeiro e Atlético, válida pelo jogo de ida das Quartas-de-Final da Copa do Brasil de 2026, realizada no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

O lance entre Ruan e Kaio Jorge em Cruzeiro x Atlético

O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico. Ruan subiu pelo lado direito da defesa do Atlético para disputar uma bola pelo alto e tentar afastá-la para o campo de ataque. Enquanto estava no ar, o zagueiro foi empurrado por Kaio Jorge e caiu de cabeça no gramado.

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Mesmo após o impacto, Ruan permaneceu em campo por cerca de 16 minutos, mas precisou receber atendimento médico novamente. O defensor acabou sendo substituído e deixou o Mineirão de ambulância rumo ao Hospital Mater Dei.

➡️Atlético avalia recorrer ao STJD por lance de Kaio Jorge em Ruan, afirma Paulo Bracks

De acordo com Paulo Bracks, diretor de futebol do Atlético, os exames realizados por Ruan descartaram uma lesão mais grave. O dirigente também afirmou que o clube avalia medidas em relação ao lance e não descartou levar o caso ao STJD.

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