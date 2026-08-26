Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo: 'Um bosta' Atacante discutiu em live com torcedor Rubro-Negro

O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, se envolveu em uma discussão com um torcedor rubro-negro durante uma live nas redes sociais. O jogador rebateu as críticas feitas ao time e ironizou o internauta ao ser chamado de bagre.

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Durante a transmissão, Luiz Araújo defendeu o momento vivido pelo Flamengo na temporada e destacou a campanha da equipe na Libertadores e no Brasileirão.

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— Torce pro Flamengo, mas o Flamengo vai comemorar título, p***? Vai... Tá reclamando? O time nas quartas de final da Liberta, chegando na liderança já, um bosta desse vem na live dos outros encher o saco. P***, eu sou bagre, tu que é craque, tu que joga, né? — afirmou.

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Veja o corte da live:

Luiz Araújo discutindo com torcedor do Flamengo na internet:



"Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, porr*. Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um bost* desse vem na live encher o saco."



"Porr*, eu sou… — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 26, 2026

Quando serão os confrontos das quartas de final?

A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e os horários dos confrontos das quartas de final. As datas-base previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16.

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Jogadores do Flamengo comemoram vitória após partida contra o Cruzeiro no estádio Maracanã pelo campeonato Copa Libertadores 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o Rubro-Negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã.

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