Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo: 'Um bosta'
Atacante discutiu em live com torcedor Rubro-Negro
O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, se envolveu em uma discussão com um torcedor rubro-negro durante uma live nas redes sociais. O jogador rebateu as críticas feitas ao time e ironizou o internauta ao ser chamado de bagre.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Durante a transmissão, Luiz Araújo defendeu o momento vivido pelo Flamengo na temporada e destacou a campanha da equipe na Libertadores e no Brasileirão.
— Torce pro Flamengo, mas o Flamengo vai comemorar título, p***? Vai... Tá reclamando? O time nas quartas de final da Liberta, chegando na liderança já, um bosta desse vem na live dos outros encher o saco. P***, eu sou bagre, tu que é craque, tu que joga, né? — afirmou.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja o corte da live:
Luiz Araújo discutindo com torcedor do Flamengo na internet:— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 26, 2026
"Torce para o Flamengo? Se tu é Flamengo, vai comemorar título, porr*. Tá reclamando? O time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança e um bost* desse vem na live encher o saco."
"Porr*, eu sou…
Quando serão os confrontos das quartas de final?
A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e os horários dos confrontos das quartas de final. As datas-base previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16.
➡️ Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o Rubro-Negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'Há 5 horas
Futebol Internacional
Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do FlamengoHá 7 horas
Fora de Campo
Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'Há 7 horas
Fora de Campo
Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'Há 7 horas
Fora de Campo
Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'Há 8 horas
Fora de Campo
Torcedores reagem à renovação de Montoro no BotafogoHá 9 horas
Mais LANCE!