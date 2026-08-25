Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar' Equipes empataram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após o Arroyo abrir o placar, foi a vez do Alvinegro com Renan Lodi empatar a partida. No entanto, torcedores ficaram na bronca com uma possível falha de Otávio.

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Aos vinte e quatro minutos do segundo tempo, Bernard começa a jogada e encontra Cuello pela esquerda. Ele carrega e faz lindo passe para Lodi na área. Meio sem ângulo, o lateral bate forte e deixa tudo igual.

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➡️Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores reclamaram que Otávio não optou pelo canto, afirmando que isso seria uma falha básica de um goleiro ao escolher um lado na defesa.

Veja a repercussão:

Sei lá, mano. O Otávio não pode tomar gol no seu canto. Sei que foi uma pancada do Lodi, mas o canto é o do goleiro — Marcelo ᶜʳᶠ (@marcelo_gomj) August 26, 2026

Otávio tomar um gol desse também não pode — A.N.A ᶜᵉᶜ (@analuiza_cec) August 26, 2026

Everson e Otávio aceitaram. Ambos foram mão de alface. 🥬 — Rogerio Jovaneli (@rjovaneli) August 26, 2026

Otávio n pode tomar um gol desse — Wadson lones (@wadson_lones) August 26, 2026

Vai me desculpar mas o Otávio não podia ter tomado esse gol, a partida do Maracanã tirou muito da confiança que ele vinha construindo — ᴀɴᴅʀᴇ́ (@oCruzeirista) August 26, 2026

Pra mim, gol tomado no canto do goleiro é falha.



O Otávio foi mal. — Marcelo ᶜʳᶠ (@marcelo_gomj) August 26, 2026

➡️Veja gols de Cruzeiro x Atlético-MG: Arroyo faz golaço, e Lodi empata

Como foi Cruzeiro x Atlético-MG?

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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