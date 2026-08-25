Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'
Equipes empataram pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após o Arroyo abrir o placar, foi a vez do Alvinegro com Renan Lodi empatar a partida. No entanto, torcedores ficaram na bronca com uma possível falha de Otávio.
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Aos vinte e quatro minutos do segundo tempo, Bernard começa a jogada e encontra Cuello pela esquerda. Ele carrega e faz lindo passe para Lodi na área. Meio sem ângulo, o lateral bate forte e deixa tudo igual.
➡️Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'
Veja o lance:
August 26, 2026
Nas redes sociais, torcedores reclamaram que Otávio não optou pelo canto, afirmando que isso seria uma falha básica de um goleiro ao escolher um lado na defesa.
Veja a repercussão:
Sei lá, mano. O Otávio não pode tomar gol no seu canto. Sei que foi uma pancada do Lodi, mas o canto é o do goleiro— Marcelo ᶜʳᶠ (@marcelo_gomj) August 26, 2026
Otávio tomar um gol desse também não pode— A.N.A ᶜᵉᶜ (@analuiza_cec) August 26, 2026
Everson e Otávio aceitaram. Ambos foram mão de alface. 🥬— Rogerio Jovaneli (@rjovaneli) August 26, 2026
Otávio n pode tomar um gol desse— Wadson lones (@wadson_lones) August 26, 2026
Vai me desculpar mas o Otávio não podia ter tomado esse gol, a partida do Maracanã tirou muito da confiança que ele vinha construindo— ᴀɴᴅʀᴇ́ (@oCruzeirista) August 26, 2026
Pra mim, gol tomado no canto do goleiro é falha.— Marcelo ᶜʳᶠ (@marcelo_gomj) August 26, 2026
O Otávio foi mal.
➡️Veja gols de Cruzeiro x Atlético-MG: Arroyo faz golaço, e Lodi empata
Como foi Cruzeiro x Atlético-MG?
Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.
Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.
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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.
O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.
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