Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'

Rubro-Negro enfrentará o Dell Vale nas quartas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 00:18
Favorite o Lance! no Google
Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo
Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

O Flamengo já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Libertadores. O adversário será o Independiente del Valle, que garantiu a classificação após vencer o Tolima por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final. O time equatoriano avançou após também ter vencido o duelo de ida por 1 a 0.

O confronto chamou atenção dos torcedores rubro-negros, principalmente pela experiência recente contra o Del Valle e pelo desafio de jogar no Equador. Nas redes sociais, muitos flamenguistas demonstraram confiança no elenco comandado por Leonardo Jardim, mas outros destacaram a preocupação com a altitude e com a dificuldade de atuar fora de casa.

continua após a publicidade

➡️Bap, do Flamengo, processa Pedrinho, do Vasco, por danos morais

Veja a reação dos torcedores do Flamengo com o adversário da Libertadores da América:

Veja a reação dos flamenguistas

Flamengo definirá vaga em casa

Flamengo enfrentará o Independiente del Valle nas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe equatoriana confirmou a classificação nesta terça-feira (25), após eliminar o Tolima.

No jogo de ida, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, atuando fora de casa. Na volta, novamente levou a melhor, desta vez por 3 a 1. Com os dois triunfos, a equipe equatoriana fechou o confronto com vitória por 4 a 1 no placar agregado e garantiu uma vaga nas quartas de final.

continua após a publicidade

O Flamengo aguardava a definição do adversário desde a última semana, quando eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da competição. Agora, o Rubro-Negro terá o Del Valle pela frente na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores.

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-CRUZEIRO
Jogadores do Flamengo comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores da América (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

A Conmebol ainda irá confirmar oficialmente as datas e os horários dos confrontos das quartas de final. As datas-base previstas para os jogos de ida são 9 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para a semana seguinte, no dia 16.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Dessa forma, o Rubro-Negro fará o primeiro jogo como visitante e disputará a partida decisiva no Maracanã.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
O zagueiro nº 13 do Independiente del Valle, Daykol Romero, comemora o primeiro gol de seu time durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o Independiente del Valle do Equador e o Deportes Tolima da Colômbia, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em 25 de agosto de 2026.

Futebol Internacional

Veja os gols da classificação do Independiente del Valle; adversário do Flamengo

Há 1 hora
Otávio em ação durante Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'

Há 1 hora
Arroyo em ação durante Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'

Há 1 hora
Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'

Há 2 horas
Álvaro Montoro renovará com Botafogo até o fim de 2030

Fora de Campo

Torcedores reagem à renovação de Montoro no Botafogo

Há 4 horas
Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Neymar reclamando com Edina Alves em partida do Santos

Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol

Andreas Pereira, do Palmeiras, cabisbaixo

Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante'

Amoroso, ex-jogador, em programa da ESPN

Amoroso elege o melhor atacante do futebol brasileiro: 'Outro patamar'

Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Bellão em ação durante Botafogo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Botafogo manda recado a Bellão após derrota: 'Não está'

Neymar em ação durante Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Neymar aceita desafio de Sormani no CT do Santos: 'Não vai fugir'

Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico no Nilton Santos pelo Brasileirão

Falha de titular em Botafogo x Athletico-PR irrita torcedores: 'Parabéns'

Sormani durante live em seu canal após empate do Santos e Mirassol

Sormani aponta culpado por empate em Santos x Mirassol: 'Juvenil'

Casimiro Miguel em live no seu canal do Youtube

Casimiro é sincero sobre possível rebaixamento do Vasco: 'Não adianta'

João Pedro vestindo a camisa azul do Chelsea

Atuação de João Pedro, do Chelsea, viraliza: 'Difícil acreditar'

Allan correndo em jogo do Palmeiras

Acordo para venda de Allan, do Palmeiras, ao City repercute: 'Histórica'

Yago Dora , do Brasil, competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)

Etapa de Fiji, do Circuito Mundial de Surfe, terá transmissão ao vivo do Sportv

Payet com a bola em partida do Vasco no Maracanã

Torcedores do Flamengo ironizam atitude de Payet, ex-Vasco: 'Pronto'