Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade' Jogador pegou 2 jogos de gancho

Andreas Pereira foi punido com mais um jogo de suspensão, além da punição automática, após ser expulso contra o Cerro Porteño na Libertadores, e a decisão foi criticada pelo apresentador Craque Neto. O ex-jogador classificou a medida como uma barbaridade e afirmou que a Conmebol não quer o Palmeiras campeão do torneio.

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— Acho uma barbaridade punir o Andreas Pereira. Isso é uma brincadeira! Os caras querem acabar com o Palmeiras, estão fazendo de tudo para o Palmeiras não chegar à final, é o que eu penso — disse Neto.

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— Não precisava expulsar, dava amarelo, segue o jogo. Tá, já expulsou, já acabou o jogo, Palmeiras classificou, tá tudo certo... Aí você tem uma coisa (suspensão) a mais, você tira um jogador do Palmeiras ainda em um outro jogo, olha que loucura isso! — continuou.

— O que esse cara fez é para tirar o Palmeiras do título (da Libertadores). O que a Conmebol fez com o Palmeiras é para tirar do título também, é o que eu penso — concluiu.

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Andreas Pereira foi expulso contra o Cerro Porteño na Libertadores (Foto: Yuri Murakami /Fotoarena/Folhapress)

Saiba mais detalhes da suspensão de Andreas Pereira na Libertadores

O camisa 8 foi expulso durante o empate em 1 a 1 contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida, e Andreas Pereira cumpriu suspensão automática no jogo de volta, no Paraguai. O Lance! apurou que não cabe recurso e o clube paulista já foi comunicado.

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Com isso, o Palmeiras perde uma peça fundamental em seu meio-campo para a primeira partida das quartas de final. A data da partida ainda não foi confirmada pela Conmebol, já que todos os classificados para esta fase não estão definidos.

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O técnico Abel Ferreira precisará mexer novamente neste setor da equipe. Vale lembrar que o meia-atacante Allan, em negociação com o Manchester City, também deve ser baixa a partir de agora.

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