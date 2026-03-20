João Fonseca x Alcaraz pelo Miami Open: horário e onde assistir

O brasileiro João Fonseca terá um dos maiores desafios de sua carreira nesta sexta-feira (20). Pela fase de 64 do Masters 1000 de Miami, o carioca, atual 39º do ranking, enfrenta o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em duelo previsto para começar por volta das 20h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. A partida será transmitida pela ESPN 2 (TV fechada), além das plataformas Disney+ e Tennis TV. O Lance! acompanha em tempo real.

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✅🎾 Ficha técnica

João Fonseca X Carlos Alcaraz - Masters 1000 de Miami

📅Sexta-feira, dia 19 de março de 2026

📍Estádio: Hard Rock Stadium, em Miami

⏰Horário: Em torno das 20h(de Brasília).

📺Onde assistir: ESPN, Disney+ e Tennis TV

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O confronto marca o primeiro encontro oficial entre os dois tenistas. Apesar disso, Fonseca e Alcaraz já mediram forças anteriormente, em 8 de dezembro de 2025, durante uma partida-exibição realizada em Miami. Na ocasião, o espanhol levou a melhor em sets disputados: 7/5, 2/6 e 10/8.

Vivendo momento de ascensão, Fonseca chega embalado após vitória sobre o húngaro Fabian Marozsan (46º), na quinta-feira, por 6/4, 3/6 e 6/2. O brasileiro, treinado por Guilherme Teixeira, tenta agora surpreender o principal nome do circuito mundial em um duelo inédito em competições oficiais.

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O prestígio do jovem carioca em Miami, aliás, não é recente. No ano passado, ainda dando seus primeiros passos na ATP, ele teve uma partida transferida de uma quadra secundária para o estádio principal devido à grande procura do público, que formou longas filas para acompanhá-lo.

Diante de Alcaraz, Fonseca busca não apenas a classificação, mas também a consolidação de seu nome entre os protagonistas da nova geração do tênis mundial.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 08: Carlos Alcaraz of Spain reacts against Joao Fonseca of Brazil during the Miami Invitational at loanDepot park on December 08, 2025 in Miami, Florida. Tomas Diniz Santos/Getty Images/AFP (Photo by Tomas Diniz Santos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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