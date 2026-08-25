Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'
Equipes estão se enfrentando pelo jogo de ida das quartas de final
Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E uma entrada de Kaio Jorge em Ruan, durante os primeiros minutos da partida, gerou forte repercussão nas redes sociais.
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Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Atlético-MG ficou caído no gramado após o choque com o atacante do Cruzeiro. Ruan recebeu atendimento médico e, após alguns minutos, o zagueiro saiu com o protocolo concussão.
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Veja o lance:
Caida feia do Ruan 🤯 pic.twitter.com/voOFAcRiDO— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 26, 2026
A queda chamou a atenção pela forma como o defensor atingiu o gramado. Nas redes sociais, torcedores questionaram a decisão da arbitragem de não aplicar cartão na jogada.
Veja a repercussão:
O Kaio foi só no corpo do Ruan enquanto ele estava no alto, poderia ter machucado ele seriamente, foi imprudente para kct— M🅰️rcelo Luc🅰️s (@Marcelo_Lucas10) August 26, 2026
O Ruan poderia ter quebrado o pescoço ali. Isso era pra vermelho.— Cândido Henrique (@candidoh) August 26, 2026
Entrada criminosa do KJ no Ruan, zagueiro do Galo. No mínimo... No mínimo... No mínimo... AMARELO. Mas nada. E a tal intensidade (violência) maldita do futebol atual.— Flávio Domênico (@flaviodomenico) August 26, 2026
Imagem fortíssima da queda do Ruan após choque com Kaio Jorge.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 26, 2026
Ainda bem que foi só um susto. pic.twitter.com/i9U4yKafRF
Podia ter dado muita merda isso aí— Tiago Chaby (@ChabiTiago) August 26, 2026
Imprudência do Kj
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
COPA DO BRASIL - IDA OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
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