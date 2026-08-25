Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho' Equipes estão se enfrentando pelo jogo de ida das quartas de final

Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E uma entrada de Kaio Jorge em Ruan, durante os primeiros minutos da partida, gerou forte repercussão nas redes sociais.

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Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Atlético-MG ficou caído no gramado após o choque com o atacante do Cruzeiro. Ruan recebeu atendimento médico e, após alguns minutos, o zagueiro saiu com o protocolo concussão.

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Veja o lance:

Caida feia do Ruan 🤯 pic.twitter.com/voOFAcRiDO — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 26, 2026

A queda chamou a atenção pela forma como o defensor atingiu o gramado. Nas redes sociais, torcedores questionaram a decisão da arbitragem de não aplicar cartão na jogada.

Veja a repercussão:

O Kaio foi só no corpo do Ruan enquanto ele estava no alto, poderia ter machucado ele seriamente, foi imprudente para kct — M🅰️rcelo Luc🅰️s (@Marcelo_Lucas10) August 26, 2026

O Ruan poderia ter quebrado o pescoço ali. Isso era pra vermelho. — Cândido Henrique (@candidoh) August 26, 2026

Entrada criminosa do KJ no Ruan, zagueiro do Galo. No mínimo... No mínimo... No mínimo... AMARELO. Mas nada. E a tal intensidade (violência) maldita do futebol atual. — Flávio Domênico (@flaviodomenico) August 26, 2026

Imagem fortíssima da queda do Ruan após choque com Kaio Jorge.



Ainda bem que foi só um susto. pic.twitter.com/i9U4yKafRF — Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 26, 2026

Podia ter dado muita merda isso aí

Imprudência do Kj — Tiago Chaby (@ChabiTiago) August 26, 2026

MG - BELO HORIZONTE - 25/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, CRUZEIRO X ATLETICO-MG - Artur Jorge tecnico do Cruzeiro e Tecnico do Atletico Eduardo Dominguez se cumprimentam durante partida contra o Atletico-MG no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x FLAMENGO

COPA DO BRASIL - IDA OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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