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Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'

Equipes estão se enfrentando pelo jogo de ida das quartas de final

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 21:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E uma entrada de Kaio Jorge em Ruan, durante os primeiros minutos da partida, gerou forte repercussão nas redes sociais.

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Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Atlético-MG ficou caído no gramado após o choque com o atacante do Cruzeiro. Ruan recebeu atendimento médico e, após alguns minutos, o zagueiro saiu com o protocolo concussão.

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Veja o lance:

A queda chamou a atenção pela forma como o defensor atingiu o gramado. Nas redes sociais, torcedores questionaram a decisão da arbitragem de não aplicar cartão na jogada.

Veja a repercussão:

MG - BELO HORIZONTE - 25/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, CRUZEIRO X ATLETICO-MG - Artur Jorge tecnico do Cruzeiro e Tecnico do Atletico Eduardo Dominguez se cumprimentam durante partida contra o Atletico-MG no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Do Brasil 2026.
MG - BELO HORIZONTE - 25/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, CRUZEIRO X ATLETICO-MG - Artur Jorge tecnico do Cruzeiro e Tecnico do Atletico Eduardo Dominguez se cumprimentam durante partida contra o Atletico-MG no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
COPA DO BRASIL - IDA OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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