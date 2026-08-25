Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Jogo é válido pelas quartas de final

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 07:40
Favorite o Lance! no Google
Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG
Equipes se enfrentam no Mineirão (Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25) pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial apontou o provável resultado da partida. O Gemini, ferramenta do Google, projetou o confronto e palpitou em um empate.

➡️Análise: Cruzeiro supera primeiro tempo constrangedor e vai renovado para clássico decisivo

Segundo a IA, apesar dos ímpetos ofensivos da equipe de Artur Jorge, o equilíbrio permanecerá do início ao fim e será refletido no placar final. O Galo tentará jogar com uma postura mais reativa e explorar os contragolpes atuando fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Confira a previsão do Gemini:

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (25), às 21h, no Mineirão, promete ser extremamente equilibrado e tático. Atuando em casa, a equipe celeste deve propor as ações ofensivas e pressionar a saída de bola rival, enquanto o Galo tende a se postar de forma reativa para explorar os contra-ataques rápidos nas transições ofensivas. Por se tratar do primeiro confronto de uma decisão de 180 minutos, o clássico deve ser marcado por forte marcação e cautela de ambos os lados, com o palpite indicando um empate por 1 a 1 no Gigante da Pampulha.

Arroyo e Bernard em Cruzeiro x Atlético
Equipes se enfrentam pelas quartas da Copa do Brasil (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Dúvidas na escalação: As opções de Domínguez no Atlético para enfrentar o Cruzeiro

Atlético se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Nesta terça-feira (25), o Galo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o clássico, o técnico Eduardo Domínguez ainda tem algumas dúvidas na escalação.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Para o confronto, o treinador não poderá contar com cinco jogadores que estão no departamento médico em recuperação de lesões: os zagueiros Léo Duarte e Lyanco e os meias Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Igor Gomes. Igor Gomes já está na fase de transição e se aproxima do retorno aos gramados, mas não deve estar liberado a tempo para o clássico de ida.

Por outro lado, Kevin Castaño e Fred são opções para Domínguez. Os dois não puderam atuar pelo Atlético na Sul-Americana por não estarem inscritos na competição nesta fase, mas estão regularizados para disputar a Copa do Brasil e ficam à disposição do treinador.

continua após a publicidade

➡️Foco no clássico: Confira a programação semanal do Atlético

Domínguez tem dúvidas na escalação em todos os setores. Na zaga, a disputa fica entre Vitor Hugo e Vitão, que teve uma boa atuação no empate por 0 a 0 com o Internacional, no último fim de semana.

No meio-campo, Alan Franco e Maycon devem começar entre os titulares, enquanto Fred aparece como uma das principais opções para iniciar a partida e completar o setor.

continua após a publicidade

No ataque, outra dúvida será definida por Domínguez: quem formará o trio ofensivo ao lado de Bernard e Cuello. Cassierra, Reinier e Alan Minda, que oferece uma alternativa de maior mobilidade, disputam a vaga.

Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Bernard, Tomás Pérez, Patrick, e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora: Lyanco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Victor Hugo, Índio

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Há 12 minutos
Bellão em ação durante Botafogo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Botafogo manda recado a Bellão após derrota: 'Não está'

Há 9 horas
Neymar em ação durante Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Neymar aceita desafio de Sormani no CT do Santos: 'Não vai fugir'

Há 10 horas
Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico no Nilton Santos pelo Brasileirão

Fora de Campo

Falha de titular em Botafogo x Athletico-PR irrita torcedores: 'Parabéns'

Há 11 horas
Sormani durante live em seu canal após empate do Santos e Mirassol

Fora de Campo

Sormani aponta culpado por empate em Santos x Mirassol: 'Juvenil'

Há 11 horas
Casimiro Miguel em live no seu canal do Youtube

Fora de Campo

Casimiro é sincero sobre possível rebaixamento do Vasco: 'Não adianta'

Há 12 horas
Mais LANCE!
João Pedro vestindo a camisa azul do Chelsea

Atuação de João Pedro, do Chelsea, viraliza: 'Difícil acreditar'

Allan correndo em jogo do Palmeiras

Acordo para venda de Allan, do Palmeiras, ao City repercute: 'Histórica'

Yago Dora , do Brasil, competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)

Etapa de Fiji, do Circuito Mundial de Surfe, terá transmissão ao vivo do Sportv

Payet com a bola em partida do Vasco no Maracanã

Torcedores do Flamengo ironizam atitude de Payet, ex-Vasco: 'Pronto'

Meio-campista jogou por mais de dez anos no Brasil (Foto: Divulgação/FCAlverca/X)

Ex-Santos e Palmeiras, Zé Rafael rebate torcedor nas redes

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Raul Costa Jr.: o desabafo de Caio

Ídolo do São Paulo cobra por postura diferente nos próximos jogos (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Souza defende Dorival e faz alerta ao São Paulo após derrota

Usain Bolt e Kasi Bennet, parceiros de longa data, ficaram noivos

Usain Bolt fica noivo e faz festão para comemorar os 40 anos

Clipe de Memphis mostra Parque São Jorge pegando fogo (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre polêmica de Memphis e Corinthians

Pelo clube, Gómez tem mais de 400 jogos e 48 gols, além de dez assistências (Foto: Divulgação/SE Palmeiras)

Renovação de Gustavo Gómez com Palmeiras comove torcedores

Tricolor não vence há 10 jogos no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Chulapa desabafa sobre derrota do São Paulo: 'Não adianta'

Com o triunfo, Bahia soma 37 pontos, enquanto Vitória tem 29 (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo dispara sobre polêmica durante Vitória x Bahia

Atitude de Cacá repercute fortemente nas redes sociais (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Atitude de Cacá em Vitória x Bahia revolta torcedores