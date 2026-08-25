Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil Jogo é válido pelas quartas de final

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25) pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial apontou o provável resultado da partida. O Gemini, ferramenta do Google, projetou o confronto e palpitou em um empate.

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Segundo a IA, apesar dos ímpetos ofensivos da equipe de Artur Jorge, o equilíbrio permanecerá do início ao fim e será refletido no placar final. O Galo tentará jogar com uma postura mais reativa e explorar os contragolpes atuando fora de casa.

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Confira a previsão do Gemini:

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (25), às 21h, no Mineirão, promete ser extremamente equilibrado e tático. Atuando em casa, a equipe celeste deve propor as ações ofensivas e pressionar a saída de bola rival, enquanto o Galo tende a se postar de forma reativa para explorar os contra-ataques rápidos nas transições ofensivas. Por se tratar do primeiro confronto de uma decisão de 180 minutos, o clássico deve ser marcado por forte marcação e cautela de ambos os lados, com o palpite indicando um empate por 1 a 1 no Gigante da Pampulha.

Equipes se enfrentam pelas quartas da Copa do Brasil (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Dúvidas na escalação: As opções de Domínguez no Atlético para enfrentar o Cruzeiro

O Atlético se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Nesta terça-feira (25), o Galo enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o clássico, o técnico Eduardo Domínguez ainda tem algumas dúvidas na escalação.

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Para o confronto, o treinador não poderá contar com cinco jogadores que estão no departamento médico em recuperação de lesões: os zagueiros Léo Duarte e Lyanco e os meias Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Igor Gomes. Igor Gomes já está na fase de transição e se aproxima do retorno aos gramados, mas não deve estar liberado a tempo para o clássico de ida.

Por outro lado, Kevin Castaño e Fred são opções para Domínguez. Os dois não puderam atuar pelo Atlético na Sul-Americana por não estarem inscritos na competição nesta fase, mas estão regularizados para disputar a Copa do Brasil e ficam à disposição do treinador.

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Domínguez tem dúvidas na escalação em todos os setores. Na zaga, a disputa fica entre Vitor Hugo e Vitão, que teve uma boa atuação no empate por 0 a 0 com o Internacional, no último fim de semana.

No meio-campo, Alan Franco e Maycon devem começar entre os titulares, enquanto Fred aparece como uma das principais opções para iniciar a partida e completar o setor.

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No ataque, outra dúvida será definida por Domínguez: quem formará o trio ofensivo ao lado de Bernard e Cuello. Cassierra, Reinier e Alan Minda, que oferece uma alternativa de maior mobilidade, disputam a vaga.

Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo e Vitão

Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Bernard, Tomás Pérez, Patrick, e Reinier

Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares

Fora: Lyanco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Victor Hugo, Índio

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