Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal' Confronto terminou empatado por 1 a 1 no Mineirão

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos primeiros minutos do confronto, Kaio Jorge e Ruan se chocaram. O atleta do Galo precisou de atendimento e foi substituído depois.

Durante o programa UOL News Esporte, Walter Casagrande comentou sobre a atitude do atacante do Cruzeiro com Ruan, zagueiro do Atlético.

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Kaio Jorge foi desleal com Ruan?

Para o comentarista, o lance entre Kaio Jorge e Ruan nos minutos iniciais do confronto era completamente evitável:

- Primeiro, é evitável. É óbvio que é evitável, você olha o lance, é evitável. Segundo, foi maldade. Mas o cara, quando ele faz isso, ele nunca sabe como o cara vai cair. Ele não fez, obviamente, para que acontecesse aquilo. Ainda bem que não foi uma coisa pior, mas a queda foi muito feia. O jogador não pode fazer isso, é desleal. O cara tá no alto, ele tá sem apoio nenhum. Ou você pula com ele, ombro a ombro, para dividir a cabeçada. Se você ficar com os dois pés no chão e for no corpo do cara, é desleal - disparou Casagrande.

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Para completar, o ex-jogador apontou que Ruan foi atingido por Kaio Jorge em momento de vulnerabilidade:

- Ele está com as duas pernas no alto, os dois braços, o tronco, olhando para a bola para cabecear, e vem um cara e desloca a coluna dele por trás. Foi desleal, o Kaio Jorge. Foi desleal. Foi feio. Não pode fazer isso. O jogador de futebol não pode fazer isso com o companheiro. Não pode - finalizou o comentarista.

Ruan precisou ser substituído após choque com Kaio Jorge (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Como foi o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG?

O jogo começou quente, com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello na área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson, que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e com o confronto mais aberto.

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