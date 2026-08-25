Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa' Jovem atacante abriu o placar no Mineirão

Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com gols de Arroyo e Renan Lodi. No segundo tempo, após uma assistência de Matheus Pereira, o Arroyo marca um verdadeiro golaço.

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Aos quatorze minutos da segunda etapa, Matheus Pereira recebe pela direita e encontra um passe para Arroyo, pelo meio. Ele domina e resolve arriscar de longe, uma bomba, para abrir o placar. Everson tenta chegar, mas não consegue.

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➡️Veja o gol de Cruzeiro x Atlético-MG: Arroyo abre o placar com golaço

Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores destacam a boa fase do jovem atacante que marcou golaços nas últimas partidas, inclusive contra o Flamengo, pela Libertadores.

Veja a repercussão:

Arroyo é o melhor jogador do Cruzeiro hoje — Antonio Neto (@antoniorsilvant) August 26, 2026

GOLAÇO DO ARROYO.

MEU DEUS, QUE GOLAÇO. — 🅰️penasCruzeiro 🦊ᶜᵉᶜ (@PiresCarva45196) August 26, 2026

Arroyo não cansa de fazer golaço — Leonardo Siqueira (@LeoS_iqueira) August 26, 2026

Proibido ter gol feio do Arroyo né? Impressionante — celão 🚩 (@marsoare_) August 26, 2026

arroyo viciado em fazer golaço — henrique(25/45)ˢᶜᶦ (@henriquee_SCI) August 26, 2026

Como foi Cruzeiro x Atlético-MG?

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

Arroyo comemorando gol marcado pelo Cruzeiro. (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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