Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis
Espanhol, de 19 anos, tem irritado adversários com trocas de cadarços durante as partidas
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Prestes a entrar no top 10 aos 19 anos, façanha para poucos na história, Rafael Jodar tem chamado mais a atenção pela catimba do que pelo talento. Recentemente, o jovem espanhol tem adotado uma atitude bastante desagradável, mas que é permitida pelas regras: trocar de cadarço em momentos cruciais das partidas. Os pedidos de atendimento dos fisioterapeutas dos torneios também viraram rotina em jogos do tenista nascido em Madri.
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Não, o número 11 do mundo não pausa os jogos para ajeitar o tênis quando está à frente no placar, muito menos quando está para fechar um confronto. No início de agosto, Jodar levou nada menos que quatro minutos para trocar o cadarço, na final do ATP 500 de Washington (vídeo abaixo). A catimba, daquela vez, não deu certo, e o americano Taylor Fritz ficou com o título.
Taylor Fritz teve que superar tbm a catimba do Rafael Jodar (trapaças?) pra conseguir o maior título da sua carreira‼— Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) August 3, 2026
Jodar começa o set sendo quebrado e resolver trocar o cadarço e demora 4(!) minutos. E pede tempo médico qdo Fritz sacava pro 🏆pic.twitter.com/1seuxjKJOz
Sábado, em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, o número 2 da Espanha voltou a usar essa artimanha, quando perdia por 5/1 o set decisivo. Dessa vez surtiu efeito, e Jodar chegou a salvar um match-point. O rival, o canadense Denis Shapovalov, não gostou nada e foi tirar satisfação do rival, ao final do jogo.
La remontada de Rafa Jodar, mené 5-1 au troisième set par Denis Shapovalov et qui a sauvé une balle de match à 5-2.— Tennis Legend (@TennisLegende) August 16, 2026
Le crack espagnol a encore eu des problèmes avec ses lacets et Shapo n'a pas apprécié les pauses pour changer ses chaussures.pic.twitter.com/IEkpYLxQhr
Jodar, que iniciou a temporada como o 165º do mundo, tem minimizado tais atitudes, alegando que precisava trocar os cadarços. Tais procedimentos devem arranhar a imagem do espanhol até com a sua patrocinadora de roupas e calçados. Mas a verdade é que, se não mudar essa postura, corre o risco de acumular mais desafetos do que fãs nessa promissora carreira.
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