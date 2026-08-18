Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênis

Espanhol, de 19 anos, tem irritado adversários com trocas de cadarços durante as partidas

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 07:40
Favorite o Lance! no Google
Denis Shapovalov reclama com Rafael Jodar após a partida
Denis Shapovalov reclama com Rafael Jodar após a partida (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

Prestes a entrar no top 10 aos 19 anos, façanha para poucos na história, Rafael Jodar tem chamado mais a atenção pela catimba do que pelo talento. Recentemente, o jovem espanhol tem adotado uma atitude bastante desagradável, mas que é permitida pelas regras: trocar de cadarço em momentos cruciais das partidas. Os pedidos de atendimento dos fisioterapeutas dos torneios também viraram rotina em jogos do tenista nascido em Madri.

➡️Rival de João Fonseca largou o tênis e sofreu com lesões
➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios
➡️Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

continua após a publicidade

Não, o número 11 do mundo não pausa os jogos para ajeitar o tênis quando está à frente no placar, muito menos quando está para fechar um confronto. No início de agosto, Jodar levou nada menos que quatro minutos para trocar o cadarço, na final do ATP 500 de Washington (vídeo abaixo). A catimba, daquela vez, não deu certo, e o americano Taylor Fritz ficou com o título.

Sábado, em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, o número 2 da Espanha voltou a usar essa artimanha, quando perdia por 5/1 o set decisivo. Dessa vez surtiu efeito, e Jodar chegou a salvar um match-point. O rival, o canadense Denis Shapovalov, não gostou nada e foi tirar satisfação do rival, ao final do jogo.

continua após a publicidade

Jodar, que iniciou a temporada como o 165º do mundo, tem minimizado tais atitudes, alegando que precisava trocar os cadarços. Tais procedimentos devem arranhar a imagem do espanhol até com a sua patrocinadora de roupas e calçados. Mas a verdade é que, se não mudar essa postura, corre o risco de acumular mais desafetos do que fãs nessa promissora carreira.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati

Mais Esportes

João Fonseca anuncia desistência de Cincinnati após problema

Há 8 horas
João Fonseca sorri ao vencer um ponto na estreia em Cincinnati

Tênis

Definido horário do jogo de João Fonseca na 3ª rodada de Cincinnati

Há 11 horas
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

Tênis

João Fonseca se aproxima de premiação extra por atuação em Masters 1000; entenda

Há 12 horas
Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal

Tênis

Estrelas do tênis criticam calendário das Olimpíadas de Los Angeles 2028

Há 13 horas
Carlos Alcaraz lança bola de tênis em treinamento durante recuperação de lesão

Tênis

Lesionado, Alcaraz faz treino 'de gala' com foco no US Open

Há 15 horas
Guto Miguel leva mão à cabeça na semifinal do UTS Rio

Tênis

Guto Miguel estreia contra top 80 no Challenger da Jamaica

Há 16 horas
Mais LANCE!
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Meligeni analisa pressão e faz alerta sobre João Fonseca hoje

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca elogia força da nova geração do tênis

João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca alcança feito de Guga em torneios Masters 1000

Australiano Cristopher O'Connell na vitória sobre o norueguês Casper Ruud

Rival de João Fonseca sofreu com lesões e chegou a trocar de carreira

João Fonseca observa a bola na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca celebra 'ritmo alto' em vitória em Cincinnati

João Fonseca saca na vitória na estreia em Cincinnati

João Fonseca oscila, mas vence a estreia em Cincinnati

João Fonseca bate de forehand no triunfo na estreia em Cincinnati

Veja os lances da vitória de João Fonseca em Cincinnati

João Fonseca observa a bola em treino em Cincinnati

João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistir

A frustração de Novak Djokovic na derrota para Tirante em Cincinnati

Aos 39 anos, Djokovic sinaliza despedida do Masters de Cincinnati

O holandês Botic Van de Zandschulp na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Montreal

Botic Van de Zandschulp já derrotou Alcaraz e aposentou Nadal

Novak Djokovic cumprimenta Thiago Tirante após a derrota em Cincinnati

Tricampeão Djokovic cai na estreia no Masters 1000 de Cincinnati

João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)

Definido o horário da estreia de João Fonseca em Cincinnati

Novak Djokovic em treino em Cincinnati

Djokovic precisou exorcizar fantasma de Cincinnati para coroar carreira