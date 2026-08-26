Veja gols em Real Madrid x Real Sociedad: Mbappé e Vini Jr marcam
Equipes se enfrentando em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga
Real Madrid venceu o Real Sociedad por 4 a 1 nesta quarta-feira (26), em partida adiada da 1ª rodada de LaLiga, no Estádio Santiago Bernabéu. Com hat-trick de Mbappé e um gol de Vini Jr, o clube merengue assume a liderança.
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Aos trinta e nove minutos da primeira etapa, O camisa 10 francês recebe bom passe de Valverde na área, domina de pé direito limpando a marcação e chuta forte de esquerda, sem chance para Remiro.
Veja o primeiro gol:
🚨 Great finish by Mbappe !— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 1-0 Real Sociedadpic.twitter.com/E9yu8v1Glj
Logo depois, aos quarenta e três minutos da primeira etapa, Ochieng é lançado em contra-ataque, demora muito a concluir e tem o chute travado por Konaté, mas a bola sobra livre na área para Sucic bater de primeira, no canto direito de Courtois.
Veja o gol de empate:
🚨 Luka Sučić 44'— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 1-1 Real Sociedadpic.twitter.com/0WiXNxR7Wd
Aos quatorze minutos da segunda etapa, ele de novo! O camisa 10 recebe na área, tabela de primeira com Bellingham e chuta cruzado, por baixo de Remiro.
Veja o gol:
🚨 Mbappé is magnificent once again!!!!— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 2-1 Real Sociedadpic.twitter.com/Mi3wpyaGto
Aos vinte e dois minutos do segundo tempo, O inglês recebe na área, limpa a marcação, tem o chute travado, mas briga na área, recupera a bola e cruza rasteiro para Vini Jr. apenas empurrar para o gol na pequena área. Na comemoração, o brasileiro abraça Bellingham no gramado, agradecendo por toda a jogada.
Veja o gol:
🚨 Vinícius Jr. scores! Bellingham's persistence paid off for this goal!— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 3-1 Real Sociedadpic.twitter.com/0xAi8EDu7n
Aos trinta e quatro minutos, Vini Jr. recebe na área e encontra um passe espetacular para Mbappé, que dá uma cavadinha de pé esquerdo na saída de Remiro.
Veja o gol:
🚨 Hat trick for Kylian Mbappé! What a brilliant assist from Vini Jr!— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
🇪🇸 Real Madrid 4-1 Real Sociedadpic.twitter.com/aH3eJTuqh1
Como foi Real Madrid x Real Sociedad?
O primeiro tempo foi bastante movimentado e marcado por chances perigosas para ambos os lados. A Real Sociedad assustou logo aos 10 minutos com um bom chute de Oyarzabal e voltou a criar perigo com uma finalização de Sergio Gómez que assustou a torcida merengue. O Real Madrid respondeu com Vini Jr., que chutou após receber passe de Mbappé, e com o próprio atacante francês, servido por um belo passe de Valverde aos 35 minutos. No entanto, após a bola rebater em Konaté, a sobra ficou limpa para Sucic, que não desperdiçou e deixou tudo igual no placar antes do intervalo.
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No início do segundo tempo, Mbappé desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas se redimiu em seguida: após tabela rápida com Jude Bellingham, o camisa 9 recolocou o Real Madrid à frente no placar. A pressão merengue seguiu sufocante na saída de bola adversária, até que Bellingham recuperou a posse, fez bela jogada individual e serviu Vini Jr., que apenas empurrou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol na temporada. Aos 35 minutos da etapa final, após grande passe de Vini Jr., Mbappé anotou seu terceiro tento no jogo. Ainda deu tempo de Brahim Díaz balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Carlos Espí na origem da jogada.
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