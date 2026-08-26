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Palmeiras x Santos: Vidente aponta provável vencedor na Copa do Brasil

Partida será disputada no Nubank Parque

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 07:40
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Jogadores do Palmeiras e Santos em disputa aérea
Primeira partida será disputada no Nubank Parque (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26) em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, e um vidente projetou os detalhes da partida e apontou um vencedor. Luiz Filho, responsável pelo canal Renascer das Cartas, analisou o que deve acontecer no confronto com base no tarô.

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De acordo com a carta da Torre, retirada inicialmente pelo profissional, mesmo jogando em casa, a equipe de Abel Ferreira necessita de atenção para os possíveis perigos que o jogo pode proporcionar. De qualquer maneira, o Alviverde terá bastante disposição e condições de realizar os seus objetivos, segundo o baralho.

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Já a equipe do Santos, a partir da carta do Imperador, aparece com condições de manter-se tranquila e com capacidade de agir de maneira inteligente durante o jogo. No entanto, o Peixe pode sofrer com problemas físicos, de acordo com a carta de Espadas.

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Segundo Luiz Filho, a partida será muito equilibrada, com grande probabilidade de empate. Ao questionar o baralho sobre qual time teria mais energia positiva para vencer o confronto, a análise apontou o Santos em situação superior à do Palmeiras.

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Flaco López abraçado na trave durante jogo contra o Palmeiras
Último jogo entre as equipes terminou em empate (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

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O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

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