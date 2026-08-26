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Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

Rivais históricos, clubes trocam mensagens amistosas nesta quarta-feira (26)

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/08/2026 13:33
Atualizado há 1 minutos
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Palmeiras x Corinthians
Corinthians parabenizou o Palmeiras pelos 114 anos do clube (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

O Corinthians aproveitou a data especial para parabenizar o Palmeiras pelo aniversário de 112 anos. O clube alviverde foi fundado em 26 de agosto de 1914 e celebra a marca nesta quarta-feira (26).

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Nas redes sociais, o Corinthians publicou uma mensagem em tom amistoso para o rival, destacando a história do confronto entre as duas equipes. A publicação fez referência ao Derby Paulista, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro.

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Na sequência, o Palmeiras respondeu à homenagem do Corinthians também pelas redes sociais. O clube agradeceu a mensagem e retribuiu os cumprimentos.

— Parabéns pelos 112 anos, Palmeiras. Vida longa ao maior Derby do mundo — disse o Corinthians.

— Obrigado! Saudações alviverdes! — respondeu o Palmeiras.

Retrospecto do Palmeiras no dia 26 de agosto:

Na data comemorativa, o Alviverde já entrou em campo em 14 oportunidades, sendo oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de 25 gols marcados e 16 sofridos.

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Palmeiras x Corinthians
Corinthians usou as redes sociais para falar sobre o aniversário do Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

O primeiro foi em 1917, vitória por 1 a 0 sobre o Paulistano, no Parque Antarctica, pelo Paulista. O mais recente foi em 2018, no empate por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, segundo informou o clube ao Lance!.

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