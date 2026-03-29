Sinner derrota Zverev e vai à final do Miami Open: horário e onde assistir

Jannik Sinner está a um passo do Sunshine Double. O italiano carimbou seu passaporte para a decisão do Masters 1000 de Miami ao derrotar Alexander Zverev por 6/3 e 7/6 (7-4) na última sexta-feira (27). Mais do que a vaga na final, o triunfo marcou um feito histórico: Sinner alcançou 32 sets vencidos consecutivamente em torneios desta categoria, batendo o recorde anterior de Novak Djokovic (24 sets em 2016).

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Se sair vitorioso em Miami, Jannik Sinner fará um Sunshine Double, termo usado para definir quem conquista títulos de simples em Indian Wells e Miami Open, ambos Masters 1000, realizados consecutivamente na Califórnia e na Flórida (EUA) no início da primavera.

A conquista é considerava um desafio aos tenistas, já que existe uma grande diferença climática dos locais, onde um é desértico e o outro é úmido.

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✅🎾 Ficha técnica

Jannik Sinner x Jiri Lehecka - final do Miami Open 2026

📅 Data: domingo, 29 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, EUA

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

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O domínio sobre o rival

O embate de uma hora de 53 minutos em Miami confirmou o prejuízo do alemão. Esta foi a sétima vitória seguida de Sinner sobre Zverev, a quem não perde desde o US Open de 2023. No primeiro set, o italiano foi cirúrgico ao aproveitar sua única chance de quebra para fechar em 6/3. Já na segunda parcial, o equilíbrio prevaleceu até o tiebreak, onde um erro de smash de Zverev abriu caminho para o 7-4 final.

Apesar de Zverev ter registrado mais bolas vencedoras (16 a 12), a precisão de Sinner foi o diferencial: o italiano disparou 15 aces e soube ser agressivo nos momentos capitais, como ao salvar um break-point crucial no 4/4 do segundo set.

Jannik Sinner e Alexander Zverev se cumprimentam na semifinal do Miami Open 2026 (Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP)

O desafiante tcheco

Do outro lado da rede estará o tcheco Jiri Lehecka, atual 22º do mundo e a grande surpresa do torneio. Em uma exibição impecável, Lehecka atropelou o francês Arthur Fils por duplo 6/2 na outra semifinal. O tcheco, que disputará sua primeira final de Masters 1000, ainda não teve o serviço quebrado em toda a competição e já garantiu sua ascensão ao 14º lugar do ranking.

Embora Lehecka viva o melhor momento da carreira, o retrospecto favorece amplamente o favorito: Sinner venceu os três confrontos diretos anteriores sem perder sets, incluindo duelos recentes em Indian Wells e Pequim.

Trajetória de alto nível

Defendendo o título conquistado em 2024, Sinner chega à sua 35ª final da carreira com um retrospecto perfeito em Miami: não cedeu um único set em sua caminhada contra Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e, agora, Zverev. Tamanha dominância rendeu elogios de Frances Tiafoe, que classificou o jovem de 24 anos como "um dos melhores tenistas que o jogo já viu".

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