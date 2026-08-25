Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela Copa do Brasil
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão de Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video. Clique aqui para assistir no Premiere.
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O time de Abel Ferreira chegou a esta fase da competição nacional após eliminar o Fortaleza, enquanto a equipe de Cuca mandou para casa o Remo. O jogo de volta está previsto para o dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Quem avançar deste clássico paulista encara o classificado do confronto entre Vasco e Vitória
Ficha do jogo
Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil
Palmeiras e Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.
O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.
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✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SANTOS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Christian Oliva (Gabriel Bontempo) e Barreal; Gabigol e Rony.
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