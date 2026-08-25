Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela Copa do Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/08/2026 09:41
Favorite o Lance! no Google
Palmeiras x Santos
Foto: Arte / Lance!

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão de Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video. Clique aqui para assistir no Premiere.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O time de Abel Ferreira chegou a esta fase da competição nacional após eliminar o Fortaleza, enquanto a equipe de Cuca mandou para casa o Remo. O jogo de volta está previsto para o dia 2 de setembro, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Quem avançar deste clássico paulista encara o classificado do confronto entre Vasco e Vitória

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Santos escudo
SAN
COPA DO BRASIL
Quartas de final (ida)
Data e Hora
quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras e Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X SANTOS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir:  TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.

continua após a publicidade

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Christian Oliva (Gabriel Bontempo) e Barreal; Gabigol e Rony.

Santos e Palmeiras se enfrentaram pela segunda vez na temporada no Allianz Parque. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)
(Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

Há 3 horas
arte de onde assistir Independiente del Valle e Tolima

Onde Assistir

Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da Libertadores

Há 11 horas
Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

Há 14 horas
arte de onde assistir com logo do Valencia e Betis

Onde Assistir

Valencia x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações do jogo

Há 16 horas
Al-Ettifaq x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Há 20 horas
Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal

Futebol Internacional

Onde assistir aos playoffs da Champions League: jogos e transmissões

Há 20 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Botafogo e do Athletico-PR em ação no Brasileirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (24/08/2026)

Botafogo x Athletico-PR

Botafogo x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fulham x Chelsea pela Premier League (Arte: Lance!)

Fulham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Gabriel Bortoleto no carro da Audi com uma roda gigante ao fundo no GP da Holanda de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda neste domingo (23)

Palmeiras x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (23/08/2026)

onde assistir - Palmeiras x Vasco - Brasileirão

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atlético de Madrid recebe o Villarreal, neste domingo (23), pela La Liga

Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Le Havre x Monaco pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Le Havre x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

Rennes x PSG pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Rennes x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

Newcastle x Liverpool pela Premier League (Arte: Lance!)

Newcastle x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Elche e Barcelona se enfrentam, pela 2ª rodada da La Liga

Elche x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Arte onde assistir Santos x Mirassol

Santos x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Manchester City x Bournemouth pela Premier League (Arte: Lance!)

Manchester City x Bournemouth: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League