Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores reagem à renovação de Montoro no Botafogo

Meio campista de 19 anos assinará extensão de vínculo até o fim de 2030

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 20:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Álvaro Montoro renovará com Botafogo até o fim de 2030
Álvaro Montoro renovará com Botafogo até o fim de 2030 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após o Botafogo anunciar a renovação de contrato com o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, nesta terça-feira (25), um dos grandes destaques da equipe e que desperta interesse de clubes europeus, torcedores reagiram á extensão do vínculo.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Álvaro Montoro é visto pelos novos controladores da SAF como peça-chave do projeto. Contratado no meio de 2025 junto ao Vélez, da Argentina, pelo valor de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época), o jovem despontou e caiu nas graças do torcedor.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores comemoraram a renovação, mas alertaram sobre a responsabilidade que o meia tem carregado ao criar oportunidades e os atacantes não finalizarem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a repercussão:

Botafogo oficializa renovação com Álvaro Montoro

Texto de: Bernardo Pinho e Leonardo Bessa.

Botafogo blinda Bellão e confia no interino para clássico com o Flamengo

A negociação teve aval de Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, futura investidora do Botafogo, que já opera nos bastidores do clube extraoficialmente. O jogador receberá boa valorização salarial.

continua após a publicidade

No primeiro semestre, havia a expectativa pela venda de Montoro por mais de 20 milhões de euros, mas sondagens e contatos de clubes do exterior não agradaram. O jogador está feliz no Rio de Janeiro, entende que ainda pode amadurecer mais no Glorioso, e mostrou-se disposto a renovar o vínculo logo nos primeiros movimentos da diretoria.

+Matheus Martins trava negociação com clube russo após pedida salarial; Botafogo já deu 'ok'

Álvaro Montoro jogador do Botafogo durante partida contra o Athletico-PR no estádio Engenhão pelo Campeonato Brasileiro A 2026.
Álvaro Montoro jogador do Botafogo durante partida contra o Athletico-PR no estádio Engenhão pelo Campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Até então, Montoro disputou 59 jogos com a camisa do Botafogo, marcou seis gols e deu sete assistências em cerca de um ano de passagem.

A valorização de destaques do elenco foi ponto levantado por Gabriel de Alba em sua visita ao Rio de Janeiro, na última semana. O Botafogo, que já havia renovado com o capitão e ídolo Alex Telles, pretende avançar por mais contratos com pilares do projeto.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto critica suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras: 'Barbaridade'

Há 4 horas
Neymar reclamando com Edina Alves em partida do Santos

Fora de Campo

Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol

Há 4 horas
Andreas Pereira, do Palmeiras, cabisbaixo

Fora de Campo

Suspensão de Andreas Pereira, do Palmeiras, viraliza: 'Impressionante'

Há 8 horas
Amoroso, ex-jogador, em programa da ESPN

Fora de Campo

Amoroso elege o melhor atacante do futebol brasileiro: 'Outro patamar'

Há 9 horas
Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Há 12 horas
Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Há 12 horas
Mais LANCE!
Bellão em ação durante Botafogo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Botafogo manda recado a Bellão após derrota: 'Não está'

Neymar em ação durante Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro

Neymar aceita desafio de Sormani no CT do Santos: 'Não vai fugir'

Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico no Nilton Santos pelo Brasileirão

Falha de titular em Botafogo x Athletico-PR irrita torcedores: 'Parabéns'

Sormani durante live em seu canal após empate do Santos e Mirassol

Sormani aponta culpado por empate em Santos x Mirassol: 'Juvenil'

Casimiro Miguel em live no seu canal do Youtube

Casimiro é sincero sobre possível rebaixamento do Vasco: 'Não adianta'

João Pedro vestindo a camisa azul do Chelsea

Atuação de João Pedro, do Chelsea, viraliza: 'Difícil acreditar'

Allan correndo em jogo do Palmeiras

Acordo para venda de Allan, do Palmeiras, ao City repercute: 'Histórica'

Yago Dora , do Brasil, competindo na etapa da WSL em Bells Beach 2026 (Foto: WSL / Ed Sloane)

Etapa de Fiji, do Circuito Mundial de Surfe, terá transmissão ao vivo do Sportv

Payet com a bola em partida do Vasco no Maracanã

Torcedores do Flamengo ironizam atitude de Payet, ex-Vasco: 'Pronto'

Meio-campista jogou por mais de dez anos no Brasil (Foto: Divulgação/FCAlverca/X)

Ex-Santos e Palmeiras, Zé Rafael rebate torcedor nas redes

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Raul Costa Jr.: o desabafo de Caio

Ídolo do São Paulo cobra por postura diferente nos próximos jogos (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Souza defende Dorival e faz alerta ao São Paulo após derrota

Usain Bolt e Kasi Bennet, parceiros de longa data, ficaram noivos

Usain Bolt fica noivo e faz festão para comemorar os 40 anos

Clipe de Memphis mostra Parque São Jorge pegando fogo (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre polêmica de Memphis e Corinthians