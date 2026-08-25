Torcedores reagem à renovação de Montoro no Botafogo
Meio campista de 19 anos assinará extensão de vínculo até o fim de 2030
Após o Botafogo anunciar a renovação de contrato com o meia Álvaro Montoro, de 19 anos, nesta terça-feira (25), um dos grandes destaques da equipe e que desperta interesse de clubes europeus, torcedores reagiram á extensão do vínculo.
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Álvaro Montoro é visto pelos novos controladores da SAF como peça-chave do projeto. Contratado no meio de 2025 junto ao Vélez, da Argentina, pelo valor de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época), o jovem despontou e caiu nas graças do torcedor.
Nas redes sociais, torcedores comemoraram a renovação, mas alertaram sobre a responsabilidade que o meia tem carregado ao criar oportunidades e os atacantes não finalizarem.
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Veja a repercussão:
O que adianta ?? Quando ele olha para o lado e pra frente só tem perna de pau, Igor Jesus estaria com 40 gols se fosse ele o atacante— 𝕿hiago ★彡 (@THesquer1990) August 25, 2026
Nem NOÉ carregou tanto animal assim. Esse mulek escolher ficar é inacreditável.— Surfista★彡 (@SurfistaRP) August 25, 2026
coitado dele— Memes BFR ★彡 (@botafogomemes) August 25, 2026
Finalmente uma notícia boa!— SemClubismoFC (@Kleinzim) August 25, 2026
Telles renovou, agora Montoro. As coisas estão se normalizando, ótimo sinal!— WKYBFR (@weksley90542) August 25, 2026
Dá pena de ver ele jogar...cria, deixa os "atacantes" na cara do gol para nada. Tomara que dêem um time para ele no futuro.— Matheus ≛≣ (@Serafogo) August 25, 2026
Se é que essa renovação não é aquela para subir a multa e vender já já
Agora tem que contratar atacante que aproveite as oportunidades que ele cria..— Luiz, W. 🔥🔥 1️⃣3️⃣🔥🔥!!! (@Welling24638403) August 25, 2026
Botafogo oficializa renovação com Álvaro Montoro
Texto de: Bernardo Pinho e Leonardo Bessa.
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A negociação teve aval de Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, futura investidora do Botafogo, que já opera nos bastidores do clube extraoficialmente. O jogador receberá boa valorização salarial.
No primeiro semestre, havia a expectativa pela venda de Montoro por mais de 20 milhões de euros, mas sondagens e contatos de clubes do exterior não agradaram. O jogador está feliz no Rio de Janeiro, entende que ainda pode amadurecer mais no Glorioso, e mostrou-se disposto a renovar o vínculo logo nos primeiros movimentos da diretoria.
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Até então, Montoro disputou 59 jogos com a camisa do Botafogo, marcou seis gols e deu sete assistências em cerca de um ano de passagem.
A valorização de destaques do elenco foi ponto levantado por Gabriel de Alba em sua visita ao Rio de Janeiro, na última semana. O Botafogo, que já havia renovado com o capitão e ídolo Alex Telles, pretende avançar por mais contratos com pilares do projeto.
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