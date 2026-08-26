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Jornalista cobra Gerson após atuação em Cruzeiro x Atlético

Jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/08/2026 11:10
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Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (25), no Mineirão, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o programa Linha de Passe, o jornalista Vitor Birner comentou sobre os números de Gerson na atual temporada pela Raposa.

O volante chegou ao clube em janeiro de 2026 e, até então, o atleta soma alguns números em baixa, quando em comparação com sua passagem pelo Flamengo, de acordo com o comentarista.

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Gerson ainda não engrenou no Cruzeiro?

De acordo com Vitor, o meio-campista ainda pode produzir muito mais do que já entregou, no entanto, seus números recentemente não o agradam:

- Conferi os números previamente para ver se eu não estava errado. Ele tem uma influência no jogo realmente importante, de marcação, distribuição de jogo e saída de bola. São cinco jogos na Copa do Brasil, nenhum gol e nenhuma assistência. Uma assistência na Libertadores, sete jogos e nenhum gol. 21 jogos no Campeonato Brasileiro, duas assistências e nenhum gol - afirmou o comentarista.

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Para completar sua fala, o especialista em futebol destacou o desempenho positivo de Gerson no quesito coletivo para o time do Cruzeiro:

- Se fosse outro jogador com a influência que ele tem, além desses números diretos: bolas roubadas, saída de bola, permitir que a bola chegue ao Matheus Pereira para construir fora da área. A influência na parte coletiva e tática, eu acharia ok. Mas ele foi contratado para mais do que fez até agora; não quero dizer que não vai fazer - concluiu Vitor.

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Em desempenho apagado contra o Atlético, Gerson recebe crítica de jornalista (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
Em desempenho apagado contra o Atlético, Gerson recebe crítica de jornalista (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Como foi o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG?

O jogo começou quente, com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello na área.

Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson, que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e com o confronto mais aberto.

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