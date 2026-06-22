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França x Iraque: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram no Lincoln Financial Field

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 23:26
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A França confirmou sua classificação antecipada para a fase eliminatória da Copa do Mundo ao derrotar o Iraque por 3 a 0, nesta segunda-feira (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O grande destaque da partida foi o atacante Kylian Mbappé, autor de dois gols e principal responsável pela vitória dos Bleus.

  • Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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  • Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mbappé comanda a vitória da França, que garante classificação na Copa do Mundo

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    Com o resultado, a equipe comandada por Didier Deschamps chegou aos seis pontos no Grupo I e assegurou presença na próxima fase do Mundial, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

    Desde os primeiros minutos, a França mostrou superioridade e pressionou a saída de bola adversária. Aos 13 minutos do primeiro tempo, após erro do Iraque na intermediária, Michael Olise recuperou a posse e encontrou Mbappé livre. O camisa 10 finalizou com a perna esquerda e abriu o placar.

    Apesar do domínio francês, o primeiro tempo terminou com vantagem mínima. O Iraque tentou responder em jogadas aéreas e lançamentos longos, mas encontrou dificuldades diante da sólida defesa francesa.

    A partida sofreu uma interrupção no intervalo devido a uma forte tempestade e ao risco de raios na região da Filadélfia. O protocolo de segurança obrigou a evacuação parcial das arquibancadas e os jogadores permaneceram nos vestiários por cerca de uma hora.

    Quando o jogo foi retomado, a França rapidamente ampliou. Aos oito minutos da etapa final, um erro na saída de bola iraquiana permitiu que Dembélé servisse Mbappé, que apenas completou para o gol e marcou seu segundo na partida.

    Mbappe chuta de esquerda para marcar o primeiro gol da França na vitória sobre o Iraque (Foto Roberto Schmidt/AFP)

    O terceiro gol veio aos 20 minutos. Após nova recuperação de bola no campo ofensivo, Olise acionou Dembélé, que finalizou rasteiro para fechar o placar em 3 a 0.

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    Além da classificação, Mbappé alcançou uma marca histórica. Com os dois gols marcados, o atacante chegou a 16 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde de Miroslav Klose e ultrapassando Ronaldo Nazário. O francês agora está a dois gols de Lionel Messi, que lidera a artilharia histórica do torneio com 18 gols.

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