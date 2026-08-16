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Torcedores apontam provocação do Fluminense a Jhon Arias; veja

Tricolor venceu o Alviverde de virada no Maracanã

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 06:30
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Jhon Arias em ação por Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Jhon Arias em ação por Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O reencontro entre Fluminense e Jhon Arias, neste sábado (15), no Maracanã, ganhou contornos de provocação antes mesmo do apito final. Além das vaias direcionadas ao colombiano durante o primeiro tempo, o próprio Tricolor parece ter entrado na brincadeira nas redes sociais e publicou conteúdos que foram interpretados pelos torcedores como uma provocação direta ao ex-jogador tricolor.

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Em uma das publicações, o clube escreveu: "O colombiano mais amado do Brasil.", acompanhando uma foto de Serna com a camisa do Fluminense, comemorando o segundo gol da partida.

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Na sequência, o Fluminense publicou imagens com frases em letras garrafais, incluindo "ESSA É PRA VOCÊ, JU...", em uma sequência que foi associada pelos torcedores à ideia de "Judas", apelido usado de forma provocativa para representar o fato dele ter trocado de clube.

A provocação ganhou ainda mais força porque Arias foi um dos principais personagens da campanha do Fluminense na conquista da Libertadores de 2023. O colombiano se tornou um dos jogadores mais queridos pela torcida, mas deixou o clube posteriormente e, após uma passagem pelo futebol inglês, retornou ao Brasil para defender justamente o Palmeiras.

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Nas redes sociais, a sequência de publicações do Fluminense divertiu os tricolores, onde aprovaram a provocação e repercutiram.

Veja a repercussão:

Como foi Fluminense x Palmeiras?

Texto por: Pedro Brandão

O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.

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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.

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O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.

Arias em ação pelo Palmeiras
Arias em ação pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.

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