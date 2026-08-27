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Europeus reagem a atuação de Savinho em Tottenham x Charlton: 'Vai ser'

O ponta-direita chama atenção em goleada dos Spurs

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 06:10
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Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa (Foto: AFP)

Savinho começou sua trajetória no Tottenham com o pé direito. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo da vitória por 5 a 1 sobre o Charlton, nesta quarta-feira (26), pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa, e precisou de pouco mais de dez minutos em campo para marcar seu primeiro gol pelo clube.

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A atuação do brasileiro também repercutiu entre torcedores europeus nas redes sociais. Após a partida, comentários destacaram a velocidade, os dribles e a capacidade de decisão de Savinho, que teve participação direta em dois dos gols do Tottenham.

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Veja a repercussão:

Tradução: Eu conheço meus pontas. Savinho tem qualidade, só precisa jogar consistentemente toda semana e ele vai ser um problema. Ele e Kudus são uma profundidade de qualidade na ponta direita, muito melhor que Madueke.

Tradução: Savio melhor estreia desde Bergwijn na minha opinião Apenas aquela sensação de empolgação toda vez que ele pegava na bola Não foi perfeito de jeito nenhum, mas a forma como ele se conquistou os torcedores é incrível Vamos apoiá-lo com tanta força, eu já posso prever

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Tradução: Alguns jogadores precisam de uma figura paterna, "Savio" é esse tipo de jogador. RDZ é ótimo nesse papel. Ele mesmo, Mourinho, Pep e Fergie todos compartilham essa qualidade em comum.

Tradução: Alguns jogadores precisam de uma figura paterna, "Savio" é esse tipo de jogador. RDZ é ótimo nesse papel. Ele mesmo, Mourinho, Pep e Fergie todos compartilham essa qualidade em comum.

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Tradução: Savio vai cozinhar para o Tottenham e finalmente está sendo escalado em sua posição correta

Como foi a partida de Savinho em Tottenham x Charlton?

O brasileiro entrou aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Solanke, quando o Tottenham já vencia por 3 a 0. Aos 37, Savinho recebeu aberto pelo lado direito, partiu para cima da marcação e deixou dois defensores para trás antes de finalizar rasteiro, de esquerda, no canto do goleiro.

Poucos minutos depois, o atacante voltou a aparecer no ataque. Savinho recebeu dentro da área, driblou novamente o marcador e finalizou de esquerda. A bola desviou em Ben Davies antes de entrar, ampliando a vantagem dos Spurs.

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Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Reprodução/X)

Antes da entrada de Savinho, o Tottenham já havia construído uma vantagem confortável. Mikey Moore abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Solanke ampliou quatro minutos depois.

Na segunda etapa, Kevin Danso marcou de cabeça aos 20 minutos, após cobrança de falta, deixando os Spurs ainda mais tranquilos no confronto.

O Charlton ainda descontou aos 41 minutos, com Lloyd Jones, mas o gol não impediu a classificação do Tottenham. Com a vitória por 5 a 1, a equipe londrina avançou à terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

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