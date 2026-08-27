Europeus reagem a atuação de Savinho em Tottenham x Charlton: 'Vai ser'
O ponta-direita chama atenção em goleada dos Spurs
Savinho começou sua trajetória no Tottenham com o pé direito. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo da vitória por 5 a 1 sobre o Charlton, nesta quarta-feira (26), pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa, e precisou de pouco mais de dez minutos em campo para marcar seu primeiro gol pelo clube.
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A atuação do brasileiro também repercutiu entre torcedores europeus nas redes sociais. Após a partida, comentários destacaram a velocidade, os dribles e a capacidade de decisão de Savinho, que teve participação direta em dois dos gols do Tottenham.
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Veja a repercussão:
I know my wingers. Savinho is quality, just needs to play consistently every week and he'll be a problem. Him and Kudus is quality RW depth, a lot better than Madueke— Harji (@HarjSidhu10) August 26, 2026
Tradução: Eu conheço meus pontas. Savinho tem qualidade, só precisa jogar consistentemente toda semana e ele vai ser um problema. Ele e Kudus são uma profundidade de qualidade na ponta direita, muito melhor que Madueke.
Savio best debut since Bergwijn imo— 🐧 (@jessewassup) August 26, 2026
Just that feeling of excitement any time he got on the ball
Wasn't perfect at all, but the way he's ingratiated himself to the fans is incredible
We'll back him so heavily I can already tell
Tradução: Savio melhor estreia desde Bergwijn na minha opinião Apenas aquela sensação de empolgação toda vez que ele pegava na bola Não foi perfeito de jeito nenhum, mas a forma como ele se conquistou os torcedores é incrível Vamos apoiá-lo com tanta força, eu já posso prever
Some players need a father figure, "Savio" is that type of player. RDZ is great in that role. Himself, Mourinho, Pep and Fergie all share this quality in common.— Simeon (@PuroSenshi99) August 26, 2026
Tradução: Alguns jogadores precisam de uma figura paterna, "Savio" é esse tipo de jogador. RDZ é ótimo nesse papel. Ele mesmo, Mourinho, Pep e Fergie todos compartilham essa qualidade em comum.
Some players need a father figure, "Savio" is that type of player. RDZ is great in that role. Himself, Mourinho, Pep and Fergie all share this quality in common.— Simeon (@PuroSenshi99) August 26, 2026
Tradução: Alguns jogadores precisam de uma figura paterna, "Savio" é esse tipo de jogador. RDZ é ótimo nesse papel. Ele mesmo, Mourinho, Pep e Fergie todos compartilham essa qualidade em comum.
Savio is going to cook for Tottenham and he's finally being played in his correct position— Brad (@brad_nb) August 26, 2026
Tradução: Savio vai cozinhar para o Tottenham e finalmente está sendo escalado em sua posição correta
Como foi a partida de Savinho em Tottenham x Charlton?
O brasileiro entrou aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Solanke, quando o Tottenham já vencia por 3 a 0. Aos 37, Savinho recebeu aberto pelo lado direito, partiu para cima da marcação e deixou dois defensores para trás antes de finalizar rasteiro, de esquerda, no canto do goleiro.
Poucos minutos depois, o atacante voltou a aparecer no ataque. Savinho recebeu dentro da área, driblou novamente o marcador e finalizou de esquerda. A bola desviou em Ben Davies antes de entrar, ampliando a vantagem dos Spurs.
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Antes da entrada de Savinho, o Tottenham já havia construído uma vantagem confortável. Mikey Moore abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Solanke ampliou quatro minutos depois.
Na segunda etapa, Kevin Danso marcou de cabeça aos 20 minutos, após cobrança de falta, deixando os Spurs ainda mais tranquilos no confronto.
O Charlton ainda descontou aos 41 minutos, com Lloyd Jones, mas o gol não impediu a classificação do Tottenham. Com a vitória por 5 a 1, a equipe londrina avançou à terceira fase da Copa da Liga Inglesa.
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