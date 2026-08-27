Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol Camisa 8 do Verdão vai desfalcar a equipe contra a LDU, em confronto de ida das quartas de final da Libertadores

Autor de um dos gols do Palmeiras na importante vitória sobre o Santos, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o meio-campista Andreas Pereira se destacou e falou com a imprensa na zona mista do Nubank Parque.

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Questionado sobre o esquema tático do Palmeiras, já que o técnico Abel Ferreira tem variado de acordo com as partidas, incluindo quando escala o Verdão com dois e três zagueiros, o camisa 8 alviverde acredita que tudo depende do adversário que vão enfrentar, e diz que o elenco tem ganhado confiança.

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- Sobre o esquema tático sempre vai depender muito contra quem a gente vai jogar, da forma como eles vão atacar e essa parte eu deixo mais para o Abel e para a comissão, a gente está ali para executar o que ele mandar dentro de campo - disse Andreas Pereira.

- Está dando certo, estamos ganhando mais confiança e isso deixa o time mais flexível para qualquer tipo de desafio dentro de campo. A gente sabe o que tem que fazer numa linha de três, numa linha de quatro, então, isso é muito bom pra gente adaptar durante o jogo - continuou o meio-campista.

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Na terça-feira (25), o jogador recebeu a notícia de que pegou mais um gancho de suspensão na Libertadores e, portanto, desfalcará o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final do torneio, contra a LDU, na arena palmeirense. Ele, inclusive, vê como "injusta" a punição da Conmebol.

- Não sei se posso falar muito pra vocês, mas claro que fico chateado, pois sou um jogador que nunca fui expulso por agressão, não é do meu estilo de jogo. Gostaria muito de ajudar minha equipe, acho que foi muito injusto comigo no cartão e na suspensão. Vou deixar nas mãos dos advogados do Palmeiras, do diretor e tomara que eles consigam fazer algo para o próximo jogo - desabafou o meia.

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