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Torcedores do River Plate pedem ex-Corinthians após eliminação na Sula

Clube argentino foi eliminado nos pênaltis para o Santa Fe

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 11:49
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Franco Fagundez comemorando primeiro gol do Santa Fe contra o River Plate
Franco Fagundez comemorando primeiro gol do Santa Fe contra o River Plate (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Após a eliminação do River Plate para o Santa Fe, nos pênaltis, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o clube argentino deve encerrar o vínculo com o Eduardo Coudet. Segundo o Diário Olé, periódico argentino, o atual treinador do River Plate, dará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27) e se retirará do cargo.

No entanto, antes mesmo da possível demissão do treinador, torcedores do clube argentino protestaram no Monumental de Núñez e pediram o retorno de Ramón Díaz, ex-técnico de Corinthians, Vasco e Internacional.

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Entre os principais pedidos da torcida esteve o retorno de Ramón Díaz, que comandou o Timão de julho de 2024 a abril de 2025. O treinador, que está livre no mercado, já havia sido lembrado pelos torcedores após a derrota do River para o Rosario Central, no início deste mês, pelo Campeonato Argentino.

— Vamos todos cantar para que Ramón volte — gritaram os torcedores durante a manifestação.

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Veja o vídeo:

Ramón Díaz tem forte identificação com o River Plate e viveu períodos vitoriosos à frente do clube. Em suas passagens pela equipe, conquistou seis Campeonatos Argentinos e a Copa Libertadores de 1996.

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A manifestação no Monumental de Núñez também teve momentos de tensão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores e seguranças durante os protestos.

Veja o vídeo:

Como foi River Plate x Santa Fe?

O confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe precisou ser adiado por conta de um terremoto que atingiu a Colômbia. Por isso, a primeira partida entre as equipes só foi disputada na última semana, com empate em 0 a 0, em Bogotá. O duelo de volta aconteceu nesta quarta-feira (26), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nas penalidades, o time colombiano levou a melhor.

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Jogadores do Santa Fe comemoram classificação no Monumental de Nunez
Jogadores do Santa Fe comemoram classificação no Monumental de Nunez (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Foram necessárias 22 cobranças para definir o classificado. O goleiro Santi Beltrán chegou a defender três cobranças e teve a oportunidade de se transformar no herói do River. No entanto, quando chegou sua vez de bater, escorregou e isolou a cobrança. Na sequência, Asprilla converteu a penalidade decisiva com categoria e garantiu a classificação do Santa Fé.

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