Jogador do Vitória provoca torcida do Vasco após derrota; veja Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 em São Januário

O Vitória perdeu por 1 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira (26), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o meia Matheuzinho protagonizou um momento de provocação aos torcedores vascaínos na saída da delegação rubro-negra do estádio.

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Na saída de São Januário, o jogador respondeu às provocações feitas pela torcida do Vasco e fez referência ao confronto de volta, que será disputado no Barradão. Matheuzinho afirmou que os vascaínos terão dificuldades no duelo decisivo.

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— Lá (no Barradão) vocês estão f****** — disse o meia do Vitória.

Veja o vídeo:

🚨 Matheuzinho, do Vitória, provocando a torcida do Vasco na saída de São Januário:



"Lá (no Barradão) vocês estão f******."



🎥 @geglobo pic.twitter.com/8XPPEicciR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 27, 2026

Como foi Vasco x Vitória?

Primeiro tempo movimentado em São Januário. O Vasco começou melhor, mas ficou com um jogador a menos aos 18 minutos. Pressionado por Renato Kayzer, Cauã Barros errou na saída de bola e, ao tentar impedir o avanço do ataque, tocou a bola com a mão. Como era o último homem, os jogadores do Vitória pediram a expulsão. O VAR chamou o árbitro Matheus Candançan, que revisou o lance e trocou o cartão amarelo pelo vermelho.

Com um a menos, o Vasco precisou recuar suas linhas nos minutos seguintes. A equipe fez uma mudança logo depois, com a entrada de Paulo Henrique no lugar do centroavante Spinelli. A alteração deixou o time mais seguro defensivamente e preparado para explorar os contra-ataques, e o Cruz-Maltino passou a levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. O Vitória, por outro lado, teve dificuldades para aproveitar a superioridade numérica. A equipe não conseguiu impor seu jogo e criou poucas oportunidades de perigo para o gol de Léo Jardim.

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Andrez Gómez comemorando gol em Vasco e Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima)

No caminho para o vestiário, a diretoria do Vasco discutiu com a comissão de arbitragem, reclamando das decisões da primeira etapa.

No segundo tempo, o Vasco, mesmo em inferioridade numérica, seguiu sendo superior ao Vitória. Aos oito minutos, Andrés Gómez chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do colombiano.

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Cinco minutos depois, porém, o atacante não desperdiçou. Andrés Gómez puxou o contra-ataque, cortou para o meio e arriscou de pé esquerdo. O goleiro Lucas Arcanjo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o colombiano abrisse o placar para o Cruz-Maltino. O Vasco quase ampliou pouco depois. Colidio recebeu em boa posição e finalizou, mas a bola explodiu na trave.

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