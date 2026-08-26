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Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do Brasil

Equipes se enfrentaram em São Januário

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 23:07
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco
Jogo entre Vasco e Vitória era válido pela ida das quartas da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Vasco e Vitória se enfrentaram nesta quarta-feira (26) em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida foi disputada em São Januário e abriu o confronto, que será decidido na próxima semana no Barradão. O único gol do jogo foi marcado por Andrés Gómez na segunda etapa.

➡️Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma

Na fase anterior, o Cruz-Maltino eliminou o Fluminense, enquanto o Rubro-Negro baiano superou o Athletico-PR. Quem avançar neste duelo enfrentará o vencedor de Palmeiras x Santos, que terminou com vantagem de 3 a 0 para o Alviverde no primeiro jogo.

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O único gol da partida entre Vasco e Vitória saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Andrés Gómez recebeu pela direita, driblou a zaga do Vitória e, de perna esquerda, bateu colocado no canto do goleiro Lucas Arcanjo.

Veja o gol da partida:

Jogadores de Vasco e Vitória em disputa de bola
Vasco e Vitória decidirão a vaga no Barradão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Vasco e Vitória na Copa do Brasil?

Primeiro tempo movimentado em São Januário. O Vasco começou melhor, mas ficou com um jogador a menos aos 18 minutos. Pressionado por Renato Kayzer, Cauã Barros errou na saída de bola e, ao tentar impedir o avanço do ataque, tocou a bola com a mão. Como era o último homem, os jogadores do Vitória pediram a expulsão. O VAR chamou o árbitro Matheus Candançan, que revisou o lance e trocou o cartão amarelo pelo vermelho.

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No caminho para o vestiário, a diretoria do Vasco discutiu com a comissão de arbitragem, reclamando das decisões da primeira etapa.

Com um a menos, o Vasco precisou recuar suas linhas nos minutos seguintes. A equipe fez uma mudança logo depois, com a entrada de Paulo Henrique no lugar do centroavante Spinelli. A alteração deixou o time mais seguro defensivamente e preparado para explorar os contra-ataques, e o Cruz-Maltino passou a levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. O Vitória, por outro lado, teve dificuldades para aproveitar a superioridade numérica. A equipe não conseguiu impor seu jogo e criou poucas oportunidades de perigo para o gol de Léo Jardim.

No segundo tempo, o Vasco, mesmo em inferioridade numérica, seguiu sendo superior ao Vitória. Aos oito minutos, Andrés Gómez chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do colombiano.

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Cinco minutos depois, porém, o atacante não desperdiçou. Andrés Gómez puxou o contra-ataque, cortou para o meio e arriscou de pé esquerdo. O goleiro Lucas Arcanjo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o colombiano abrisse o placar para o Cruz-Maltino. O Vasco quase ampliou pouco depois. Colidio recebeu em boa posição e finalizou, mas a bola explodiu na trave.

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