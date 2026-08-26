Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo' Lance aconteceu no primeiro tempo

Durante o primeiro tempo de Vasco e Vitória nesta quarta-feira (26), Cauan Barros foi expulso e gerou repercussão nas redes sociais. O camisa 88, que era o último homem no lance, perdeu a posse de bola e interrompeu a jogada com a mão. Na interpretação de alguns internautas, a bola encostou na mão de Renato Kayzer antes.

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Inicialmente, o árbitro Matheus Delgado Candançan aplicou apenas o cartão amarelo, mas, após revisão recomendada pelo VAR, alterou sua decisão e expulsou o atleta. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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Veja alguns comentários:

Erro absurdo. O suposto gol do Kayzer não valeria, pois a bola bateu na mão dele. — Guilherme Pinheiro (@GuilhermeASP128) August 27, 2026

Loucura pega na mão do atacante primeiro pq ele foi expulso? Alguém que entende explica? — bando_de_louco_1910🦅 (@gaby_sccp09) August 27, 2026

Não faz sentido, a bola bate na mão do jogador do Vitória primeiro. — Gabriel Souza (@BaheaX) August 27, 2026

que absurdo, cara! a bola só vai naquela direção porque o kayzer meteu a mão na bola https://t.co/Vm6UqrYbaY — yy (@ybranc0) August 27, 2026

Doideira, a bola bate na mão do Kayzer primeiro… — Erik (@falatuerik) August 27, 2026

Partida entre Vasco e Vitória é disputada em São Januário pela Copa do Brasil (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Vasco tem time bastante modificado para enfrentar o Vitória; veja a escalação

O Vasco está definido para enfrentar o Vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel fez algumas alterações em relação à equipe que perdeu para o o Palmeiras no último final de semana. Colidio, Spinelli, Barros e Ramon Rique ganham as vagas de Adson, David, Sosa e Tchê Tchê. Além disso, o Cruz-Maltino não vai contar com Cuiabano, que teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. No seu lugar, o treinador Pedro Emanuel optou por Lucas Pitón.

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Colidio, Andrés Gómez e Spinelli.

Escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caio Gonçalves, Martínez e Zé Vitor; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. (Técnico: Jair Ventura)

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