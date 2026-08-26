Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência' Lance aconteceu na segunda etapa

Durante o segundo tempo da partida entre Vasco e Vitória pela Copa do Brasil, um gol perdido gerou repercussão nas redes sociais. O lateral-direito da equipe carioca, Paulo Henrique, teve a chance de colocar os donos da casa em vantagem, mas acabou desperdiçando.

➡️Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'

Naquele momento, o jogo de ida das quartas de final estava empatado sem gols. Pouco depois, o colombiano Andrés Gómez abriu o placar para a equipe, mesmo com um jogador a menos em campo.

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Veja a repercussão:

O PH foi completamente displicente agora. Inacreditável o que ele fez. E no fim das contas, o ano do Vasco se resume a exatamente isso. Displicência e incompetência. — NeryyziN ✠ (@neryyzin7) August 27, 2026

Chance de Ouro agora com PH e perde mais gol. É isso as coisas não da certo pra gente, já aceitei já tropa! — Fizz Vascaíno 💢🦈 (@Vertx_op) August 27, 2026

O PH poderia chutar para o gol ou cruzar



Não fez nenhuma das duas coisas



Era uma chance clara de gol — Helder Floret ✠ (@hfloret) August 27, 2026

PH levantou a cabeça e optou pela pior opção. Que bizarro. Carregou muito? Dá uma cacetada no gol que o rebote é nosso. — jon cavalcanti (@jonjonmartins) August 27, 2026

Paulo Henrique, do Vasco, perdeu chance de gol contra o Vitória na Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre Vasco e Vitória na Copa do Brasil?

Primeiro tempo movimentado em São Januário. O Vasco começou melhor, mas ficou com um jogador a menos aos 18 minutos. Pressionado por Renato Kayzer, Cauã Barros errou na saída de bola e, ao tentar impedir o avanço do ataque, tocou a bola com a mão. Como era o último homem, os jogadores do Vitória pediram a expulsão. O VAR chamou o árbitro Matheus Candançan, que revisou o lance e trocou o cartão amarelo pelo vermelho.

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No caminho para o vestiário, a diretoria do Vasco discutiu com a comissão de arbitragem, reclamando das decisões da primeira etapa.

Com um a menos, o Vasco precisou recuar suas linhas nos minutos seguintes. A equipe fez uma mudança logo depois, com a entrada de Paulo Henrique no lugar do centroavante Spinelli. A alteração deixou o time mais seguro defensivamente e preparado para explorar os contra-ataques, e o Cruz-Maltino passou a levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo. O Vitória, por outro lado, teve dificuldades para aproveitar a superioridade numérica. A equipe não conseguiu impor seu jogo e criou poucas oportunidades de perigo para o gol de Léo Jardim.

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No segundo tempo, o Vasco, mesmo em inferioridade numérica, seguiu sendo superior ao Vitória. Aos oito minutos, Andrés Gómez chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do colombiano.

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Cinco minutos depois, porém, o atacante não desperdiçou. Andrés Gómez puxou o contra-ataque, cortou para o meio e arriscou de pé esquerdo. O goleiro Lucas Arcanjo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o colombiano abrisse o placar para o Cruz-Maltino. O Vasco quase ampliou pouco depois. Colidio recebeu em boa posição e finalizou, mas a bola explodiu na trave.

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