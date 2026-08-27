Atlético aciona STJD e pede punição a Kaio Jorge por lance com Ruan no clássico O documento foi confirmado pelo STJD nesta quinta-feira (27)

O Atlético apresentou, nesta quinta-feira (27), ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), uma Notícia de Infração contra Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. O clube pede a denúncia do jogador pela entrada em Ruan Tressoldi durante o clássico disputado na terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Atlético apresentou, nesta quinta-feira (27), ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), uma Notícia de Infração contra Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. O clube pede a denúncia do jogador pela entrada em Ruan Tressoldi durante o clássico disputado na terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O clube alvinegro destaca a gravidade do lance e pede que Kaio Jorge seja punido por prática de agressão física, infração prevista no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena pode variar de quatro a 12 jogos de suspensão.

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Em um trecho do documento enviado ao STJD, o Atlético afirma que a queda de Ruan poderia ter causado consequências graves ao jogador. O clube também argumenta que Kaio Jorge teria assumido o risco de provocar uma lesão grave no companheiro de profissão.

"Importa destacar que quedas nas condições em que Ruan Tressoldi foi violentamente lançado ao solo, sem qualquer controle sobre o próprio corpo e com impacto direto na região da cabeça e do pescoço, expõem o atleta a riscos gravíssimos, desde lesões cerebrais traumáticas até lesões medulares que, em situações extremas, podem resultar em paraplegia ou tetraplegia permanente."

Além disso, o Atlético cita o que considera um comportamento recorrente do atacante e defende uma punição mais rigorosa. No documento, o clube afirma que "Kaio Jorge já protagonizou episódios anteriores de disputas violentas em clássicos".

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Lance entre Kaio Jorge e Ruan

O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico. Em uma disputa pela bola na lateral direita do campo defensivo do Atlético, Ruan Tressoldi saltou para tentar cabecear e acabou sendo empurrado por Kaio Jorge.

Sem conseguir se equilibrar, o zagueiro caiu de costas e bateu a cabeça no gramado. Ruan imediatamente levou a mão à região esquerda da nuca, onde sofreu o impacto, e permaneceu no chão recebendo atendimento médico.

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Após a avaliação inicial, a equipe médica optou pela substituição do defensor, seguindo o protocolo de concussão cerebral. Ruan foi levado ao hospital, onde passou por exames. Segundo o Atlético, nenhuma lesão foi constatada.

O jogador, portanto, não teve uma lesão diagnosticada, mas precisou deixar a partida em razão do protocolo médico adotado após o choque na cabeça.

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Disputa de bola entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

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