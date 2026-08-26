Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (26/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Santos x Palmeiras em ação no Campeonato Brasileir
Santos x Palmeiras em ação no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/X)

A quarta-feira (26) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques ficam para os duelos da Copa do Brasil, além dos playoffs da Champions League e da Copa Intercontinental.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de agosto de 2026):

Campeonato Saudita

15h – Al Diriyah x Al Kholood – BandSports e Canal GOAT

Copa da Liga Inglesa

15h45 – Bradford x Burnley – Disney+
15h45 – Newcastle x West Brom – Disney+
15h45 – Tottenham x Charlton – ESPN e Disney+
16h – Preston x Everton – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Intercontinental

15h – Al Ahli x Auckland FC – FIFA+

Champions League – Playoffs

16h – AEK x Levski Sofia – HBO Max
16h – Celje x Slovan Bratislava – HBO Max
16h – Olympique de Lyon x Fenerbahce – HBO Max
16h – Viking x Dinamo – HBO Max

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Campeonato Espanhol

16h – Real Madrid x Real Sociedad – CazéTV

O atacante espanhol do Real Madrid, número 19, Carlos Espi Escrihuela, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre RCD Espanyol e Real Madrid CF, no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, em 22 de agosto de 2026
O atacante espanhol do Real Madrid, Carlos Espi, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre RCD Espanyol e Real Madrid CF (Foto: Josep Lago / AFP)

Campeonato Brasileiro – Série D

19h – São José-RS x Goiatuba – Metrópoles Esportes (YouTube)

Copa da Argentina

19h15 – Aldosivi x Independiente Rivadavia – Xsports

Sul-Americana

21h30 – River Plate x Santa Fe – ESPN e Disney+

Copa do Brasil

21h30 – Palmeiras x Santos – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
21h30 – Vasco x Vitória – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Leagues Cup

21h30 – Toluca x Austin – Apple TV+
23h45 – Club América x Columbus Crew – Apple TV+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
LASK e Celtic se enfrentam pela fase classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Onde Assistir

LASK x Celtic: onde assistir ao jogo da Champions League

Há 15 horas
Vasco e Vitória começam disputa por vaga nas semifinais nesta quarta-feira (26)

Onde Assistir

Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 18 horas
Palmeiras x Santos

Onde Assistir

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Há 20 horas
Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

Há 1 dia
arte de onde assistir Independiente del Valle e Tolima

Onde Assistir

Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da Libertadores

Há 1 dia
Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

Há 1 dia
Mais LANCE!
arte de onde assistir com logo do Valencia e Betis

Valencia x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações do jogo

Al-Ettifaq x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal

Onde assistir aos playoffs da Champions League: jogos e transmissões

Jogadores do Botafogo e do Athletico-PR em ação no Brasileirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (24/08/2026)

Botafogo x Athletico-PR

Botafogo x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fulham x Chelsea pela Premier League (Arte: Lance!)

Fulham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Gabriel Bortoleto no carro da Audi com uma roda gigante ao fundo no GP da Holanda de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda neste domingo (23)

Palmeiras x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (23/08/2026)

onde assistir - Palmeiras x Vasco - Brasileirão

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atlético de Madrid recebe o Villarreal, neste domingo (23), pela La Liga

Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Le Havre x Monaco pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Le Havre x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

Rennes x PSG pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Rennes x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

Newcastle x Liverpool pela Premier League (Arte: Lance!)

Newcastle x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League