Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (26/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (26) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques ficam para os duelos da Copa do Brasil, além dos playoffs da Champions League e da Copa Intercontinental.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de agosto de 2026):
Campeonato Saudita
15h – Al Diriyah x Al Kholood – BandSports e Canal GOAT
Copa da Liga Inglesa
15h45 – Bradford x Burnley – Disney+
15h45 – Newcastle x West Brom – Disney+
15h45 – Tottenham x Charlton – ESPN e Disney+
16h – Preston x Everton – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa Intercontinental
15h – Al Ahli x Auckland FC – FIFA+
Champions League – Playoffs
16h – AEK x Levski Sofia – HBO Max
16h – Celje x Slovan Bratislava – HBO Max
16h – Olympique de Lyon x Fenerbahce – HBO Max
16h – Viking x Dinamo – HBO Max
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Campeonato Espanhol
16h – Real Madrid x Real Sociedad – CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série D
19h – São José-RS x Goiatuba – Metrópoles Esportes (YouTube)
Copa da Argentina
19h15 – Aldosivi x Independiente Rivadavia – Xsports
Sul-Americana
21h30 – River Plate x Santa Fe – ESPN e Disney+
Copa do Brasil
21h30 – Palmeiras x Santos – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
21h30 – Vasco x Vitória – TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Leagues Cup
21h30 – Toluca x Austin – Apple TV+
23h45 – Club América x Columbus Crew – Apple TV+
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